MiLB》台灣混血對決！「費仔」敲安3度上壘 「龍仔」猛敲雙安絕好調

費爾柴德、龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟3A例行賽開打，守護者對決小熊之戰，兩位台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）同場較勁，費爾柴德3打數1安打，強納森龍則是單場雙安。

「費仔」今擔任守護者3A先發第6棒中外野手，首打席選到保送上壘，第2打席敲出中外野強勁平飛球出局，第3打席又選到保送，7局上第4打席，「費仔」敲出游擊滾地安打，本季首安開張，擊球初速高達103.6英哩。9局上「費仔」吞K，此役3打數1安打，選到2次保送，吞下1次三振。

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「龍仔」今天擔任先發第2棒一壘手，首打席選到四壞保送，3局下第2打席敲出游擊平飛安打，擊球初速104.5英哩，本季首安開張，隨後靠對手暴投回本壘得分。5局下「龍仔」又獲得保送，6局下再次敲出右外野平飛安打，帶有1分打點，8局下敲出滾地球出局。「龍仔」此役3打數2安打，選到2次保送，貢獻1分打點。

Jonathon Long in the Iowa Cubs season opener:



Walk

104.5 mph single

Walk

100.5 mph single

Groundout



The 2025 Cubs Minor League POTY picked up right where he left off with some hard contact and a pair of walks. pic.twitter.com/ibTOG1YTys — Carson Wolf （@TheWrigleyWire） March 28, 2026

「費仔」與「龍仔」休季期間都搭應台灣隊征戰經典賽，不幸的是「龍仔」春訓因傷而退賽，但仍時時刻刻關注台灣隊賽事；而「費仔」則是為台灣貢獻2發全壘打，包含對捷克滿貫砲與對南韓逆轉2分砲，成為新台灣英雄。

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