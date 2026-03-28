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中職》統一獅公布亞太交通接駁資訊 永康火車站大變身

2026/03/28 11:35

統一獅公布亞太交通接駁資訊 永康火車站大變身（統一獅提供）統一獅公布亞太交通接駁資訊 永康火車站大變身（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一 7-ELEVEN 獅主場前進亞太成棒主球場，全年度規劃 48 場主場賽事，明天是中職亞太成棒主球場首戰，吸引超過 2.1 萬位球迷進場鬥陣起行，前進亞太成棒主球場賽事， 永康火車站成為重要樞紐，也是距離亞太成棒主球場最近大眾交通據點，往返約 15 分鐘車程， 球隊也在永康火車站分別平日、假日均有安排棒球接駁專車，服務棒球迷進場觀賞職棒賽事。

今年統一獅與臺鐵共同攜手合作，將永康火車站改裝再出發，成為棒球特色主題車站，月台 結合統一獅選手形象設計，讓民眾一踏上永康火車站月台感受滿滿棒球熱情，球隊也與臺鐵 達成合作共識，未來將結合不同行銷主題規劃，讓永康火車站乘載棒球迷滿滿的回憶。

3.29 中職統一獅亞太首戰熱鬧盛會，當天臺鐵公司也特別準備深受民眾喜愛的台鐵排骨便當、 於 WBC 經典賽期間開發的「全壘打特色便當」及各式商品，限量販售。球隊也特別準備小 禮物贈送活動當日現場購買台鐵便當的球迷們，歡迎大家來到永康火車站，鬥陣起行前進亞 太成棒主球場。

今年球季球隊也特別推獅子軍點將錄印章搜集冊，特別在永康火車站設置專屬紀念戳章，歡 迎喜歡收藏各種不同紀念章球迷們，把握千載難逢機會，一起來永康火車站走一趟。

★亞太主場賽事 交通接駁資訊

永康火車站>>>和順轉運站（步行 5 分抵達球場）

平日:16:25、16:35、16:45、17:55、18:00、18:05、19:15、19:20、19:25 假日:13:00、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30

回程時間:

比賽結束/賽後活動結束 20 分鐘後發車，車滿後即出發上車地點:和順轉運站第 2 或第 3 月 台

【備註】

1、本路線平日沿途停靠「永康轉運站」，抵達時間約永康火車站出發後 10~15 分鐘實際抵 達時間依路況調整。 2、永康轉運站抵達時若滿車，考量行車安全，請搭乘下一班班次或轉乘臺南市公車 5 路、 904 路及 905 路 3、假日無停靠永康轉運站，假日永康轉運站>>>和順轉運站，另外開設專車。 4、搭乘棒球接駁車，需持當日賽事預售票才可搭乘，上車時查驗。

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