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中職》28歲生日戰兄弟前夕 李吳投出「全勤」生涯最高薪

2026/03/28 12:06

李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）李吳永勤。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將在明天開季首戰之前公布全隊薪資，其中去年初從中信兄弟轉披悍將戰袍的李吳永勤獲得122%的加薪幅度，新球季月薪加至20萬，不但是對他去年拿下最佳進步獎的肯定，也不負自己去年出賽56場而得來「全勤」外號的努力。

明天是李吳永勤的28歲生日，也將隨隊出征洲際球場迎戰老東家中信兄弟，他在效力兄弟9年後於去年初轉披悍將戰袍，結果繳出56場出賽累計42.1局防禦率2.76，並收下15次中繼成功的好成績，不但成為富邦入主中職後的第4位最佳進步獎得主，也找到自己的重生舞台。

李吳過去在兄弟單季最高月薪是2023年的11萬，前年季後被兄弟放在60人名單外後，去年初以月薪9萬加盟悍將，今年月薪站上20萬，也寫下個人生涯薪高。

近年中職進步獎得主在獲獎隔年的成績下滑，似乎已成定律，也引發棒球圈對於「得獎魔咒」的討論。但最佳進步獎得主在該年度拿出實質成績，理應在隔年獲得加薪，從過去5年的調薪幅度觀察，加薪至少10萬或調幅百分百的走向，都是球團願意開出的條件，而包括2023年和2024年得主李宗賢、陳柏豪，則分獲兩年複數年合約保障。如今李吳獲得122%的薪資調幅，接下來就看他能否持續拿出穩定表現，打破這項不成文魔咒。

★近年中職最佳進步獎得主加薪狀況

年度 球員 所屬球隊 加薪狀況

2025 李吳永勤 悍將 9萬→20萬

2024 陳柏豪 桃猿 14萬→27萬

2023 李宗賢 悍將 16.5萬→28萬

2022 吳哲源 兄弟 12.5萬→24萬

2021 游朝惟 桃猿 6萬→13萬

2020 鄭鈞仁 獅 6萬→16萬

2019 陳仕朋 悍將 8.5萬→18萬

2018 郭永維 桃猿 10萬→18萬

2017 張耿豪 悍將 12萬→18萬

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