MLB》大谷翔平熄火沒差！77億強打關鍵超前安 道奇2戰4轟開季2連勝

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今主場持續交手響尾蛇，日本巨星大谷翔平熄火，但靠著休季以4年2.4億美元（約76.9億新台幣）加盟的新同學塔克（Kyle Tucker）關鍵安打，終場道奇5：4擊敗響尾蛇，開季2連勝。

道奇3局上打完陷入0：2落後，3局下1出局後第9棒的弗里蘭（Alex Freeland）敲出陽春砲追回1分，接著大谷翔平、塔克選到保送，貝茲（Mookie Betts）一棒3分，本季首轟直接逆轉比數。

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道奇今天推出26歲右投斯漢（Emmet Sheehan）先發，然而他僅投3.1局被敲5支安打，包含馬提（Ketel Marte）本季首轟，投出6次三振、2次保送，失掉4分都是責失分，也讓道奇3局下的4分大局功虧一簣，雙方重新回到原點。

戰況僵持到8局下終於發生變化，道奇弗里蘭開局敲出二壘安打，接著大谷翔平敲出二壘滾地出局，護送弗里蘭上三壘，下一棒的塔克展現2.4億美元價值，敲出右外野滾地安打，幫助道奇以5：4超前。9局上新任守護神狄亞茲（Edwin Díaz）登板關門，成功收下救援成功，鎖定勝利。

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道奇昨天開幕戰有帕赫斯（Andy Pages）、史密斯（Will Smith）開轟，今天弗里蘭與貝茲也加入全壘打行列，道奇開季2戰敲出4轟奪下2連勝，目前團隊全壘打數位居國聯第一（大聯盟第3）。不過日本巨星大谷翔平尚未開張，今天3打數0安打，選到1保送吞1K，回本壘攻下1分，賽後打擊率0.167。

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