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MLB》太狂！守護者大物3轟位居全壘打王 「費仔」競爭者3打數0安打

2026/03/28 12:30

德勞特。（路透）德勞特。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕守護者今天以1：5不敵水手，不過陣中最大亮點就是24歲大物外野手德勞特（Chase DeLauter），今天他再度開轟，生涯2戰已經敲出3發全壘打。

德勞特是目前守護者農場僅次頭號大物巴札納（Tarvis Bazzana）的超級新秀，位居百大新秀第46名。儘管去年球季已經在季後賽開箱，但他實際上在昨天才正式迎來大聯盟例行賽初登場，而他也技驚四座，5打數3安打賞，還上演單場雙響砲，成為史上第7位例行賽初登場就敲出複數全壘打的球員。

今天德勞特擔任先發第2棒右外野手，1局上首打席逮中水手明星強投柯比（George Kirby）的內角滑球，炸出中、右外野陽春砲，生涯前2戰、前6打數猛敲3轟，目前暫居大聯盟全壘打王。此役他4打數就1支安打，目前打擊率0.444、攻擊指數1.888。

另外，被視為台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）搶第4號外野最大競爭者的凱夫斯（C.J. Kayfus），今天擔任先發左外野手，不過3打數0安打，獲得1次四壞保送；而「費仔」今天在3A出賽，3打數敲出1安打，選到2次保送。

水手今天雖然開賽就被德勞特敲陽春砲陷入落後，但4局下靠著楊恩（Cole Young）3分砲一棒逆轉，6局下萊利（Luke Raley）也補上一發2分砲奠定勝基。然而去年敲出60轟的重砲捕手羅里（Cal Raleigh），今天又是4K「高畫質」，本季2戰7打數全部吞K，狀況堪憂。

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