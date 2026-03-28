NBA》一哥柯瑞歸期再延！波辛傑斯28分率勇士擊退巫師收3連勝

波辛傑斯。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在主場迎戰巫師， 6人得分超過雙位數，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）轟下全隊最高28分，以131：126收下3連勝。

受到膝傷所擾的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）復出之日持續順延，根據《ESPN》今賽前報導，目前他仍無法進行五對五的對抗，今對決巫師以及下一戰作客金塊都無法上場，至少要缺陣25場。

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勇士首節靠波辛傑斯獨攬11分，握有38：25優勢，次節波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與桑托斯（Gui Santos）輪流得手，助隊帶著72：60領先進入下半場，勇士前兩節外線24投12中，桑托斯攻下全隊最高14分，巫師以庫利貝瑞 （Bilal Coulibaly）11分最佳。

易籃後，勇士攻守失序，被對手打出34：20反超，巫師靠庫利貝瑞單節轟下10分領軍，帶著94：92領先進入決勝節，末節巫師在萊利（Will Riley）、哈迪（Jaden Hardy）等板凳球員輸出下維持領先，勇士靠桑托斯的三分打在倒數5分46秒追到111：111，在波辛傑斯與桑托斯帶領下拉出一波16：2的高潮，但巫師還沒放棄比賽，哈迪、萊利連續三分球助隊在最後15秒追到只剩3分差，不過接下來桑托斯2罰都沒失手，勇士順利捍衛主場。

波辛傑斯17投9中包括外線5投3中，拿下28分、8籃板，且完全沒有失誤，桑托斯27分、波傑姆斯基22分、10籃板、7助攻，小培頓（Gary Payton II）替補拿15分，巫師以萊利22分最佳，庫利貝瑞外線9投4中貢獻21分。

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