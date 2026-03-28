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NBA》東契奇轟41分寫紀錄但恐又被禁賽 湖人打敗籃網收2連勝

2026/03/28 13:10

東契奇（右）。（路透）東契奇（右）。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今面對東部弱旅籃網打得辛苦，東契奇（Luka Doncic）攻下41分，率隊以116：99拿下2連勝，近12戰拿11勝，只是東契奇此役又吞下技術犯規，下一戰面對巫師可能遭禁賽。

東契奇持續上演飆分秀，全場25投15中拿下41分，另有8籃板、3助攻，連續12場至少拿下30分寫下生涯紀錄，不過下場面對巫師可能無法上場。

東契奇日前面對魔術就吞下本季第16次技術犯規，經過聯盟審查後遭取消避免被禁賽，今在第三節與威廉斯（Ziaire Williams）發生衝突，兩人各吞下一次技術犯規，這次若未再獲撤銷就會遭禁賽。

湖人今雖開賽就打出19：7攻勢，但很快被籃網迎頭趕上，次節詹姆斯（LeBron James）還助攻布朗尼（Bronny James）飆進三分球，也是他生涯首次助攻愛子得手，湖人打完上半場僅以61：59領先籃網。

下半場籃網持續緊咬比分，與紫金大軍打得有來有往，湖人直到第四節倒數5分鐘才靠里維斯（Austin Reaves）的三分球拉開到103：94，湖人單節打出31：15的攻勢收下勝利。

湖人今得分集中在三巨頭身上，里維斯26分有15分集中在第四節，詹姆斯14分，海伊斯（Jaxson Hayes）10分、5阻攻，籃網米諾特（Josh Minott）今替補轟4顆三分球拿下全隊最高18分，克雷斯頓（Nic Claxton）與威廉斯都拿16分。

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