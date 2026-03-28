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網球》辛納「陽光雙冠」強勢聽牌 邁阿密大師賽決戰萊赫卡

2026/03/28 13:13

辛納。（路透）辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）強轟15記愛司，挾6：3、7：6（7：4）再挫德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），義大利第2種子強勢挺進邁阿密網賽男單決戰，離集滿北美「陽光雙冠」僅剩一步之遙。

「再次在這裡進入決賽對我意義非凡，我們接下來會全力以赴，但無論如何，這都是不可思議的經歷。」職業生涯首獲印地安泉冠軍之後，24歲的辛納轉戰佛州硬石體育場又連戰皆捷，此役激戰1小時53分鐘，締造對戰茲維列夫的6連勝，再下一城就成為自2017年瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）後，首位同年橫掃這兩項ATP千分等級大師賽的男子球星，也就是完成「陽光雙冠」壯舉，「我的主要目標就是努力打出好球，盡可能多參加比賽。我已經盡力了，非常滿意。」

坐擁大滿貫4冠的辛納擅長硬地作戰，從去年11月巴黎、今年3月印地安泉加上邁阿密，不但大師賽豪取16連勝，連贏32盤更持續堆高歷史障礙，大幅超越塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）該等級連贏24盤的紀錄，壓軸對手則為捷克21種子萊赫卡（Jiri Lehecka），過往對戰3勝0負，但辛納不敢輕敵，「他是非常出色的球員，臨場肯定比我更加輕鬆，但我會努力控制所能控制的一切，剩下的就順其自然吧。」

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