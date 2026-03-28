中職》挨滿貫砲崩盤！遠征墨西哥的兄弟二軍4戰狂丟54分、4連敗

盧孟揚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕遠征墨西哥參與美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）的中信兄弟，今天面對墨西哥聯賽勁旅墨西哥紅魔鬼（Diablos Rojos del México），一度打成拉鋸戰，但壓制不住紅魔鬼隊火力，終場4:12敗北。兄弟二軍4戰全敗、合計失分多達54分。

紅魔鬼隊推出的先發投手，是曾效力中職樂天桃猿的必贏多（Ricardo Pinto），連同蘇緯達4局開轟在內，必贏多投3.2局，被擊出5安打，失2分。

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兄弟2局上單局失3分，此後就陷入落後。兄弟先發投手盧孟揚3局失4分，接手的新洋投馬奎爾（Angel Macuare）3局失2分；鄧朝駿1.2局失2分非自責分，陳柏均接替投0.1局；徐磊在最後半局，遭紅魔鬼隊前美職太空人隊大物辛格頓（Jon Singleton）擊出滿貫砲，造成重傷害。

9局下，赴墨發展的前樂天金鷲安樂智大登板，被首位打者劉貴元敲安，但後續兄弟未能得分。

包括辛格頓滿貫砲，紅魔鬼隊單場3轟，曾旅韓、美職資歷的魯伊茲（Rio Ruiz）和外野手岡薩雷茲（Bryan Antonio González Roque）也都開轟；兄弟打線以開路先鋒張士綸單場3安、林瑞鈞和蘇緯達各1轟，表現最亮眼。

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