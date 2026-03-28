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全中運》跆拳道率先登場 嘉義縣長翁章梁宣布提高獎金

2026/03/28 13:31

嘉義縣長翁章梁關心全中運跆拳道賽事，感謝大會工作人員的付出。（記者蔡宗勳攝）嘉義縣長翁章梁關心全中運跆拳道賽事，感謝大會工作人員的付出。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕115年全國中等學校運動會將於4月18至23日在嘉義縣舉行，跆拳道賽事因與國際比賽撞期，提前自3月25日至4月2日在嘉義縣立體育館舉行，品勢項目已比賽完畢，對打今天起一連進行6天。嘉義縣長翁章梁上午到場關心比賽，除鼓勵大家爭取佳績，並宣布提高嘉義縣子弟兵奪牌獎勵金額，金牌獎金將由8萬提升至10萬元。

全國中等學校運動會對競賽場地要求相當高，必須與國際賽事接軌，嘉義縣有些項目無法提供合乎規定的比賽場地，因而移師其他縣市舉行。包括新北微風運河輕艇、桃園公西靶場射擊、南投日月潭划船、台中自由車場地賽、彰化員林自由車登山賽、雲林縣立體育館競技與韻律體操、台南市新營網球、嘉南藥理科技大學擊劍及高雄國際游泳池游泳等。

教育處表示，全中運承辦縣市大多會借用大學的場館，這次在中正大學辦理羽球跟射箭賽，吳鳳科技大學角力比賽，南華大學木球比賽，長庚科大嘉義分部桌球資格賽跟舉重。縣內國中小體育館則使用朴子國中武術、朴子國小柔道、水上國小空手道、三和國小軟網、義竹國中桌球等。

翁章梁指出，為激勵嘉義縣選手拿出最佳表現，決定提高奪牌獎勵金額，金牌獎金由8萬提升至10萬，銀牌由4萬提高至5萬，透過實質鼓勵，讓嘉義縣選手在主場全力以赴，為家鄉爭光。

翁章梁特別介紹永慶高中國中部三年級的陳彥蓉，指其曾代表台灣出征世界級賽事，在2025亞洲青少年跆拳道錦標賽過關斬將勇奪金牌，這次參加國女組比賽，第一場就提前擊敗對手，很有機會為嘉義縣留下金牌。##

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