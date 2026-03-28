中職》克服投手絕症 王尉永改名「浩原」守住3字頭月薪

王尉永。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今天公布團隊薪資，其中在今年開訓宣布從王尉永改名浩原的牛棚大將，去年在克服有投手絕症之稱的關節唇撕裂傷復出後，雖僅繳出生涯單季最少出賽數和局數，今年月薪仍守住3字頭，從原本月薪35萬微降至33萬，期盼今年能找回昔日身手。

30歲的王浩原在2018年季中選秀獲富邦第5指名，2019年菜鳥年就出賽25場累計23.1局收下8次中繼成功，此後至2024年都在牛棚穩定出賽，期間共3季至少拿下雙位數中繼成功，在2024年和曾峻岳、富藍戈合組勝利組鐵牛棚，更為球迷津津樂道。

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只是頻繁出賽導致身體出狀況，王浩原在2024年8月因肩傷長期脫離戰線，直到去年5月才復出，且當時就透露自己是受到「投手絕症」所困，右肩關節唇的傷勢程度達到二級，甚至一度動念放棄棒球，並哽咽道出：「為了老婆和家庭，必須堅強走下去」。

王浩原去年在一軍累計出賽12場、10.2局和5次中繼成功，都是生涯單季最少，他在今年2月開訓典禮也宣布改名全新出發，告別過去的「王尉永」，以新名字展開球季。儘管今年開季未列在一軍名單，但王浩原今年月薪守住3字頭，也期許新球季能投出往日佳績。

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