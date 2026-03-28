TPBL》數據分析師楊致寬心肌梗塞驟逝 戰神今繫黑絲帶悼念

戰神全隊繫黑絲帶悼念數據暨影片分析師楊致寬，感念並肩奮戰的夥伴。（戰神提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL台北台新戰神今在主場迎戰高雄全家海神，球隊特別繫上黑絲帶悼念因心肌梗塞驟逝的數據暨影片分析師楊致寬。

楊致寬上週五因心肌梗塞驟逝，突如其來的消息讓戰神全隊深感哀傷與不捨，楊致寬自上賽季加入戰神以來，對工作認真負責，凡事都力求做到最好，無論是蒐集國內外球員與賽事資料，或整理各類數據與影片，只要對球員與球隊有幫助的事情，他都會主動投入、全力完成，並持續透過觀摩與學習精進自身專業，台新育樂總經理林祐廷表示，「他的專業與付出會一直留在我們心中。」

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戰神教練與球員本週二前往靈堂弔唁，向這位曾與大家並肩奮戰的夥伴致上最後的敬意，今日亦為楊致寬的告別式，團隊除了繫上紀念的黑絲帶外，球員於球鞋上貼有其英文名字Riley首字母「R」的貼紙，紀念這位曾與大家並肩努力的夥伴，戰神也將帶著楊致寬對籃球的熱情繼續前行，記得他曾與團隊一起努力的時光。

戰神數據暨影片分析師楊致寬於上週五因心肌梗塞驟逝，突如其來的消息讓團隊深感不捨。（戰神提供）

楊致寬自上賽季加入戰神以來，對工作認真負責，凡事都力求做到最好。（戰神提供）

團隊除了繫上紀念的黑絲帶外，球員於裝備上貼有其英文名字Riley首字母「R」的貼紙。（戰神提供）

球員於球鞋上貼有其英文名字Riley首字母「R」的貼紙，紀念這位曾與大家並肩努力的夥伴。（戰神提供）

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