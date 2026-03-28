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NBA》又吞T恐遭禁賽損失千萬 東契奇：他吼了我3次但我話都沒說

2026/03/28 16:28

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人球星東契奇（Luka Doncic）今面對籃網攻下41分，率隊以116：99拿下2連勝，但此役又吞下技術犯規，下一戰面對巫師可能遭禁賽，東契奇賽後對於吞T相當無奈。

東契奇日前面對魔術就吞下本季第16次技術犯規，經過聯盟審查後遭取消避免被禁賽，今在第三節與威廉斯（Ziaire Williams）發生肢體衝突，他推了威廉斯一把，威廉斯隨後也不滿回手，往東契奇的臉部招呼，最後裁判萊特（Sean Wright） 對兩人各吹一次技術犯規。

若這次的技術犯規未像上次一樣被撤銷，東契奇將遭禁賽一場，並損失年薪的1/145，也就是約31.7萬美元（1016 萬台幣），他賽後指出，「他對著我的臉大吼三次，但我只是想離開，我甚至沒有說話，只是想離開，他們說我推人推得很誇張，但很顯然沒有。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，當時並沒有看清楚東契奇與威廉斯衝突的經過，但球隊會提出申訴。

東契奇過去12場平均貢獻39.7分，率隊打出11勝1敗，今與籃網賽前曾因左腿不適被列為出賽存疑，若台灣時間週二與巫師一役被禁賽，有望在背靠背與騎士之戰前獲得3天休息時間。

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