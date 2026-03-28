TPBL》第3名保衛戰！高國豪16分率攻城獅中斷特攻2連勝

高國豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰新北中信特攻，團隊6人得分超過雙位數，一哥高國豪拿本土最高16分，終場以103：99拿下勝利，中斷對手2連勝，保住聯盟老3的位置。

攻城獅前一戰在客場以20分差不敵特攻，今回到主場主控曾柏喻以及德魯回歸，雖然首節打完以23：28落後，但次節靠帕塞獅和馬力在禁區逞威，打出39：24攻勢，帶著62：52雙位數領先進入下半場。馬力攻下全隊最高13分，德魯挹注11分，特攻以阿巴西12分最佳。

請繼續往下閱讀...

易籃後，攻城獅靠德魯與高國豪各拿8分，帶著18分領先進入末節，特攻末節持續追分，阿巴西倒數3分鐘2罰得手助隊追到只剩7分差，林韋翰隨後在與蔡宸綱爭球過程中倒地不適退場，馬可則是犯滿畢業，特攻最後20秒在貝奇上籃得手追到99：102，接下來高國豪2罰1中，特攻暫停回來後飛克出現失誤，反撲功虧一簣。

攻城獅賽前僅領先第4名的特攻半場勝差，收下對戰第3勝後也擴大差距，德魯20分、12籃板，馬力替補貢獻15分、15籃板，高國豪外線7投3中拿下16分，曾柏喻14分、5籃板、5助攻，帕塞獅進帳10分，特攻以阿巴西25分最佳，馬可20分、11籃板。

德魯（左）、馬力。（TPBL提供）

曾柏喻。（TPBL提供）



阿巴西。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法