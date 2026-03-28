自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》彭雄獵鷹抓鳥零柏忌 一桿之差勇奪長華公開賽冠軍

2026/03/28 18:24

彭雄（中）後來居上勇奪長華公開賽冠軍。（TPGA提供）彭雄（中）後來居上勇奪長華公開賽冠軍。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026TPGA台巡賽季首場肇喜登峰巡迴賽，長華公開賽今在高雄信誼球場完成最後回合，彭雄獵鷹抓鳥零柏忌揮出64桿，最終以總計272桿，一桿之差後來居上勇奪冠軍，也是三年職業生涯的首座金盃。

彭雄表示，今天與本週的切桿與推桿都發揮不錯，整體表現平順，尤其自落後4桿到超前1桿，就力保領先不失，也是連續兩回合都以無柏忌完賽，特地感謝父母、哥哥，以及一路最支持他的女朋友陪伴，「沒有特別注意成績是落後或超前領先者幾桿，只告訴自己，打好每一桿，打完當下的一桿，計劃下一桿也更重要，會出現什麼狀況就順其自然。」原落後6桿的詹佳翰，今天63桿打平球場最低桿紀錄，總計273桿與泰國選手瓦萬（Warun Ieamgaew）並列第2名。

26歲的彭雄是彰化人，7歲時在愛打高爾夫的爸媽帶領下開始學習，國中畢業赴美念高中、大學與研究所，2023年轉職業，2024年打MLGT（Minor League Golf Tour）與美洲巡迴賽（PGA Tour Americas），成績並不理想；2025年返台當兵4個月後，獲推薦曾參加大戶人家公開賽，並列第9名；ThreeBond明安挑戰賽獲第3名。今年首次參加台巡資格賽，通過考試獲得全年參賽權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中