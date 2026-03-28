高球》彭雄獵鷹抓鳥零柏忌 一桿之差勇奪長華公開賽冠軍

彭雄（中）後來居上勇奪長華公開賽冠軍。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026TPGA台巡賽季首場肇喜登峰巡迴賽，長華公開賽今在高雄信誼球場完成最後回合，彭雄獵鷹抓鳥零柏忌揮出64桿，最終以總計272桿，一桿之差後來居上勇奪冠軍，也是三年職業生涯的首座金盃。

彭雄表示，今天與本週的切桿與推桿都發揮不錯，整體表現平順，尤其自落後4桿到超前1桿，就力保領先不失，也是連續兩回合都以無柏忌完賽，特地感謝父母、哥哥，以及一路最支持他的女朋友陪伴，「沒有特別注意成績是落後或超前領先者幾桿，只告訴自己，打好每一桿，打完當下的一桿，計劃下一桿也更重要，會出現什麼狀況就順其自然。」原落後6桿的詹佳翰，今天63桿打平球場最低桿紀錄，總計273桿與泰國選手瓦萬（Warun Ieamgaew）並列第2名。

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26歲的彭雄是彰化人，7歲時在愛打高爾夫的爸媽帶領下開始學習，國中畢業赴美念高中、大學與研究所，2023年轉職業，2024年打MLGT（Minor League Golf Tour）與美洲巡迴賽（PGA Tour Americas），成績並不理想；2025年返台當兵4個月後，獲推薦曾參加大戶人家公開賽，並列第9名；ThreeBond明安挑戰賽獲第3名。今年首次參加台巡資格賽，通過考試獲得全年參賽權。

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