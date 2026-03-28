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UVL》中信學院粉碎台師大連26季決賽夢 震撼晉級公開女一級決賽

2026/03/28 18:53

中信學院打敗上屆亞軍台灣師大，首闖UVL大專排球聯賽公開女子一級冠軍戰。（大專體總提供）中信學院打敗上屆亞軍台灣師大，首闖UVL大專排球聯賽公開女子一級冠軍戰。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕成軍3年的中信學院在蔡幼群得28分下，以3：2打敗上屆亞軍台灣師大，首闖UVL大專排球聯賽公開女一級冠軍戰，台師大連26季晉決賽美夢破滅，明天下午2時由中信和衛冕軍台北市大對決爭冠，季軍賽則由高雄師大和台灣師大交鋒。

複賽11連勝登頂的北市大以25：18、18、21打敗上屆季軍高雄師大，自107年學年度起，連8季晉決賽，將力拚連結台北體專、台北體院時代隊史第9座冠軍盃，也是近6年第5冠。

北市大教練鄧衍敏表示，複賽後有針對流暢度和缺失作強化。「此役前兩局我隊的應變調整掌握得比對手好，第3局對手有針對重點選手攔網並調整隊型，致戰況陷入膠著，還好球員很有耐性並穩定地作失分後的突破。」

主場既是優勢但也是壓力，北市大主將甘可慧說：「我就是專注在自己身上，不管到那裡，都是主場！」舉球員陳莉鎔說：「我很喜歡在主場比賽，但可能因為對自己的要求太高，會縮在自己的圈圈裡，這場有點放不開。」

中信學院和台灣師大鏖戰兩個半小時，以25：23、17、25：21、17：25、20：25、15：13拿下最後勝利，雖然「17」張稦豈狂砍24分，台師大總得分107：102比對手多5分，還是黯然吞下敗仗，全隊哭成淚人兒。

蔡幼群表示，開心到腦筋有點空白。「整個團隊做得最好的部分，是發球和攔網有給對手很大的壓力。」決勝局拿下第14分「聽牌」的「包子」包茵綺說：「賽前沒有去想結果，就是全力以赴。」

中信學院教練莊明叡表示，今天就是覺得這場會贏。「複賽1：3輸球，今天該有的發球威力有，加上對手接發球失誤比複賽多，拿下兩局後球員有些急，後半段打到有點晃神，sign好的都會跑錯位置，還好決勝局沒再出現。」

成軍第3年就闖進冠軍戰，莊明叡坦言接下來是硬仗，「對手一直以來都比我們穩定，必須要打出最好一場比賽才有機會贏，發球威力一樣要再加強，畢竟北市大攻擊手比我們高，如果她們的接發球接到位，我們就不好攔網。」

中信學院打敗上屆亞軍台灣師大，首闖UVL大專排球聯賽公開女子一級冠軍戰。（大專體總提供）中信學院打敗上屆亞軍台灣師大，首闖UVL大專排球聯賽公開女子一級冠軍戰。（大專體總提供）

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