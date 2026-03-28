TPBL》帥！高錦瑋、林信寬盛裝出席GQ盛會 俐落西裝展現球場外的不同面貌

高錦瑋、林信寬盛裝出席GQ盛會 。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園台啤永豐雲豹今由陣中兩名新生代球星高錦瑋與林信寬代表，受邀參與由「GQ Taiwan」舉辦的年度盛事「2026 GQ Suit Walk 臺北國際紳仕月」，兩人身穿由知名專業西裝品牌G2000提供的俐落西裝盛裝出席，展現職業運動員於球場之外的不同面貌，完美詮釋運動與時尚跨界融合的多元風格。

今年邁入第13年的「GQ Suit Walk」於信義區台北101水舞廣場舉行，適逢「GQ Taiwan」30週年，本次活動結合千人紳仕遊行、紅毯走秀與紳仕市集，號召大眾共同以西裝展現紳士精神與生活品味，「小高」高錦瑋與「金牌特務」林信寬在G2000及專業團隊協助下，以精緻剪裁的西裝亮相，整體造型兼具質感與活力，兩人在現場不僅參與走秀活動，也與民眾及各界嘉賓互動交流，為這場時尚盛會增添運動與青春氣息。

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首度以正式西裝參與此類場合的「小高」高錦瑋說：「很榮幸能受邀參加這次Suit Walk活動，這對自己來說是很特別的體驗，身為運動員比較有機會以這樣的造型亮相，也讓大家看到球員在球場之外不同的一面。」林信寬則表示：「非常感謝G2000的用心準備，西裝穿起來非常合身舒適，讓我們更有自信參與活動，很開心能代表球隊出席這次跨界盛會。」

雲豹球團表示，感謝G2000的活動邀請與專業支持，為球員打造兼具質感與個人特色的服裝造型，球團長期鼓勵球員多元發展，期盼透過參與不同領域活動，拓展球員視野並累積更多舞台經驗，持續提升職業運動員的整體形象，未來球隊也將持續投入各類跨界合作與公益活動，球員們除了在球場上全力以赴，也將於場外展現多元、正向且具影響力的品牌價值。

高錦瑋、林信寬盛裝出席GQ盛會 。（雲豹提供）

林信寬盛裝出席GQ盛會。（雲豹提供）

高錦瑋盛裝出席GQ盛會。（雲豹提供）

高錦瑋、林信寬盛裝出席GQ盛會 。（雲豹提供）

高錦瑋、林信寬盛裝出席GQ盛會 。（雲豹提供）

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