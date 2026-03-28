中職》陳統恩首次一軍開季 希望待整季

陳統恩。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕今年是陳統恩加入中信兄弟的第6年，終於在季前體驗2個很重要的第1次，一是第1次打公辦熱身賽，二是第1次進入開季一軍名單，他表示，生涯首次從一軍開季當然很開心，很珍惜這個得來不易的機會，希望努力讓自己整季都在一軍。

陳統恩於2021年季中選秀會第5輪被中信指名，2024年在一軍出賽3場，2025年於5月、6月兩度升上一軍，到7月底僅替補出賽3場，直到8月中旬才逐漸獲得上場機會，今年春訓狀況調整得不錯，讓他首次被放進公辦熱身賽球員名單。

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陳統恩指出，能被球隊選去打公辦熱身賽，代表開季有機會上一軍，前幾年春訓進入尾聲，他都因為狀況不理想，被留在屏東的二軍組，雖然今年第1次打公辦熱身賽，還一路跟著球隊打完，仍不確定開季會在一軍，只能隨時保持競爭的心態。

陳統恩表示，昨天看到新聞才知道自己進入開季一軍名單，畢竟捕手不像內野手或外野手，每場比賽只有1人能上場，能從一軍開季只是比較好的開始，再來必須持續進步，向高宇杰、林吳晉瑋學習的同時也要與他們競爭。

有過去年數次在一、二軍上下的經驗，陳統恩深刻感受一、二軍的差距真的很大，他覺得，相較於在二軍待3個月都沒等到上一軍的電話，能在一軍待3個月卻沒出賽幾場也是很不容易的事，讓他更懂得不能稍有鬆懈，隨時都要做好上場的準備。

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