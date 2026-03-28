NBA》艾德里奇身體因素無法來台 未來之星邀請賽改邀「小刺客」湯瑪斯

NBA傳奇球星「IT」Isaiah Thomas即將蒞臨NBA未來之星邀請賽。（官方提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將在 4 月 4 日（六）、4 月 5 日（日）於新北市板橋體育館盛大舉辦，原訂擔任賽事嘉賓的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）由於身體因素不克出席，將改由另一位 NBA 傳奇球星「小刺客」以賽亞．湯瑪斯（Isaiah Thomas）前來參與本次盛會，與球迷相見歡。

被球迷暱稱為「IT」的湯瑪斯以飛快的速度和變向運球著稱，得分爆發力強且無懼於挑戰長人如林的禁區，生涯曾 2 度入選 NBA 全明星賽、1 度入選 NBA 最佳陣容。巔峰時期曾在 2016-17 賽季轟下場均 28.9 分高居聯盟第三位，是首位能以未滿 6 呎（183 公分）身高寫下如此紀錄的球員，並助波士頓塞爾提克拿下東區第一的戰績。該季季後賽他也曾創下單場得分 53 分的紀錄，最終率領塞爾提克殺入東區冠軍賽。

請繼續往下閱讀...

本次活動也將邀請到擁有豐富 NBA 執教經歷的哈靈頓（Adam Harrington），他曾任籃網隊與雷霆隊投籃教練與球員發展教練，以細節導向訓練聞名，被視為聯盟最具影響力的投籃教練之一。這次他將為高中球員帶來NBA等級的投籃技術訓練，幫助未來之星提升場上的關鍵能力。

「NBA 未來之星邀請賽」為 NBA 首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，集結亞太區男女高中菁英隊伍，為年輕球員打造國際舞台。本次台灣分區選拔賽，將由高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組四強：東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中，以及女子組四強：北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中同場較勁，採單淘汰制進行 2 天賽事，最終奪冠的男、女子隊伍將取得前進新加坡總決賽的資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法