自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》台鋼獵鷹新洋將超猛 率隊打爆洋基工程拿3月首勝

2026/03/28 20:03

台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台鋼獵鷹今天在客場新竹市立體育館大開殺戒，新洋將飛鬥士首次亮相就繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹以129：87痛宰洋基工程，終止3連敗，終於拿下3月首場勝利，戰績10勝9敗排在PLG第2名。

獵鷹在3月共打3場，結果不僅當中有2場敗給富邦勇士，甚至還有1敗是不敵敬陪末座的洋基工程，球隊也不斷尋找解方，甚至也網羅新洋將加拿大籍中鋒飛鬥士（Fardaws Aimaq），盼能谷底反彈。

獵鷹此仗先發僅擺上貝納師1位洋將，結果他表現有點荒腔走板，僅拿2分、9籃板，但替補登場的飛鬥士（Fardaws Aimaq）首次出賽就展現能力，拿下25分、13籃板及9助攻、4抄截，另一位板凳出發的麥拉倫25分、5籃板和8助攻，本土則是谷毛唯嘉16分、6助攻最佳，華裔球員种義仁進帳15分。

洋基方面，柯瓦隆15分、7籃板，陳昱瑞11分、庫薩斯12分，但全聯盟最高的德古拉面對前東家難以發揮，僅打13分鐘拿到3分、5籃板，也是他回到台灣籃壇的最差表現。洋基戰績3勝12敗，依舊在PLG穩當爐主。

台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

台鋼獵鷹洋將麥拉倫25分、5籃板和8助攻，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）台鋼獵鷹洋將麥拉倫25分、5籃板和8助攻，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中