PLG》台鋼獵鷹新洋將超猛 率隊打爆洋基工程拿3月首勝

台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台鋼獵鷹今天在客場新竹市立體育館大開殺戒，新洋將飛鬥士首次亮相就繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹以129：87痛宰洋基工程，終止3連敗，終於拿下3月首場勝利，戰績10勝9敗排在PLG第2名。

獵鷹在3月共打3場，結果不僅當中有2場敗給富邦勇士，甚至還有1敗是不敵敬陪末座的洋基工程，球隊也不斷尋找解方，甚至也網羅新洋將加拿大籍中鋒飛鬥士（Fardaws Aimaq），盼能谷底反彈。

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獵鷹此仗先發僅擺上貝納師1位洋將，結果他表現有點荒腔走板，僅拿2分、9籃板，但替補登場的飛鬥士（Fardaws Aimaq）首次出賽就展現能力，拿下25分、13籃板及9助攻、4抄截，另一位板凳出發的麥拉倫25分、5籃板和8助攻，本土則是谷毛唯嘉16分、6助攻最佳，華裔球員种義仁進帳15分。

洋基方面，柯瓦隆15分、7籃板，陳昱瑞11分、庫薩斯12分，但全聯盟最高的德古拉面對前東家難以發揮，僅打13分鐘拿到3分、5籃板，也是他回到台灣籃壇的最差表現。洋基戰績3勝12敗，依舊在PLG穩當爐主。

台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

台鋼獵鷹洋將麥拉倫25分、5籃板和8助攻，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

台鋼獵鷹新洋將飛鬥士首次亮相繳出25分、13籃板及9助攻「準大三元」，率獵鷹終止3連敗。（PLG提供）

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