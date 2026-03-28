自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》離奇！再見觸身球 樂天桃猿搶下開幕戰勝利

2026/03/28 20:05

江忠城。（記者林正堃攝）江忠城。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿靠陳晨威追平轟，林政華滿壘再見觸身球，3:2贏球。

威能帝首局3上3下，但2局下2出局後，原本面對江坤宇取得2好球優勢，卻連同超時壞球投成保送，接著又投出暴投，高宇杰接著擊出平飛球，右外野手何品室融接殺。

3局上2出局，王威晨從威能帝手中敲出右外野方向安打，也是本季聯盟首支安打。陳俊秀接著敲安，兄弟開啟2出局後攻勢，但宋晟睿擊出三壘方向滾地球，沒能打回首分。

3局下，首位上場的林子偉擊出樂天團隊首安、隨即在羅戈投出下一球時盜壘，宋嘉翔擊出高飛球出局，林子偉再搶攻三壘成功，羅戈對許賀捷投出三振，何品室融接著也遭三振，羅戈以連2K化解失分危機。

兄弟5局上攻勢再起，岳東華、王威晨安打，猿隊喊暫停後，威能帝三振陳俊秀造成2出局，宋晟睿內野飛球出局，兄弟仍無功而返。

5局下，樂天首位打者林智平敲安，林承飛滾地球讓林智平攻上二壘，羅戈接著雖三振林子偉造成2出局，但宋嘉翔適時安打巧妙在左外野手詹子賢面前落地，帶有1分打點。

樂天先發投手威能帝5局無失分退場，6局起牛棚車輪戰，7局賴胤豪登板，高宇杰、岳東華連續安打，無人出局二三壘有人，許庭綸安打帶有1分打點。樂天換投後，莊昕諺2出局滿壘時面對曾頌恩投出保送，兄弟擠回超前分。

兄弟剛取得領先，7局下就又遭遇危機，首任中繼投手伍立辰在1出局後被林承飛敲安、保送林子偉，宋嘉翔中外野高飛球，形成2出局一三壘有人，代打歐晉選到保送造成滿壘，兄弟推出左投呂彥青面對何品室融，投出三振解危。

8局下，王凱程遭陳晨威陽春砲狙擊，樂天一棒追平，這也是聯盟本季首支全壘打。

9局下，兄弟推江忠城登板，首位打者林子偉敲安，宋嘉翔短打，江忠城發生接球失誤，馬傑森短打成功，代打張閔勛被敬遠，林政華再見觸身球。

林政華滿壘時挨觸身球擠回致勝分。（記者林正堃攝）林政華滿壘時挨觸身球擠回致勝分。（記者林正堃攝）

江忠城失誤。（記者林正堃攝）江忠城失誤。（記者林正堃攝）

陳晨威轟出全壘打。（記者林正堃攝）陳晨威轟出全壘打。（記者林正堃攝）

羅戈。（記者林正堃攝）羅戈。（記者林正堃攝）

威能帝。（記者林正堃攝）威能帝。（記者林正堃攝）

中職開幕戰。（記者林正堃攝）中職開幕戰。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中