中職》離奇！再見觸身球 樂天桃猿搶下開幕戰勝利

江忠城。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿靠陳晨威追平轟，林政華滿壘再見觸身球，3:2贏球。

威能帝首局3上3下，但2局下2出局後，原本面對江坤宇取得2好球優勢，卻連同超時壞球投成保送，接著又投出暴投，高宇杰接著擊出平飛球，右外野手何品室融接殺。

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3局上2出局，王威晨從威能帝手中敲出右外野方向安打，也是本季聯盟首支安打。陳俊秀接著敲安，兄弟開啟2出局後攻勢，但宋晟睿擊出三壘方向滾地球，沒能打回首分。

3局下，首位上場的林子偉擊出樂天團隊首安、隨即在羅戈投出下一球時盜壘，宋嘉翔擊出高飛球出局，林子偉再搶攻三壘成功，羅戈對許賀捷投出三振，何品室融接著也遭三振，羅戈以連2K化解失分危機。

兄弟5局上攻勢再起，岳東華、王威晨安打，猿隊喊暫停後，威能帝三振陳俊秀造成2出局，宋晟睿內野飛球出局，兄弟仍無功而返。

5局下，樂天首位打者林智平敲安，林承飛滾地球讓林智平攻上二壘，羅戈接著雖三振林子偉造成2出局，但宋嘉翔適時安打巧妙在左外野手詹子賢面前落地，帶有1分打點。

樂天先發投手威能帝5局無失分退場，6局起牛棚車輪戰，7局賴胤豪登板，高宇杰、岳東華連續安打，無人出局二三壘有人，許庭綸安打帶有1分打點。樂天換投後，莊昕諺2出局滿壘時面對曾頌恩投出保送，兄弟擠回超前分。

兄弟剛取得領先，7局下就又遭遇危機，首任中繼投手伍立辰在1出局後被林承飛敲安、保送林子偉，宋嘉翔中外野高飛球，形成2出局一三壘有人，代打歐晉選到保送造成滿壘，兄弟推出左投呂彥青面對何品室融，投出三振解危。

8局下，王凱程遭陳晨威陽春砲狙擊，樂天一棒追平，這也是聯盟本季首支全壘打。

9局下，兄弟推江忠城登板，首位打者林子偉敲安，宋嘉翔短打，江忠城發生接球失誤，馬傑森短打成功，代打張閔勛被敬遠，林政華再見觸身球。

林政華滿壘時挨觸身球擠回致勝分。（記者林正堃攝）

江忠城失誤。（記者林正堃攝）

陳晨威轟出全壘打。（記者林正堃攝）

羅戈。（記者林正堃攝）

威能帝。（記者林正堃攝）

中職開幕戰。（記者林正堃攝）

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