謝國城盃》紅葉少棒勇奪隊史首冠 前進威廉波特只差一步

臺東縣拿下115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕115年謝國城盃少棒賽今晚進行冠軍戰，由紅葉少棒代表的台東縣克服開局落後4分逆境，第1、3局各打下3分逆轉勝，最終就以6：5扳倒由大平少棒代表的屏東縣，台東縣勇奪隊史第3冠，同時也是紅葉少棒隊史首冠。

去年台北市東園國小棒球隊，勇奪台灣代表隊睽違29年的威廉波特少棒賽冠軍，也是第18座冠軍；今天紅葉少棒拿下謝國城盃冠軍取得台灣代表權，6月底將赴南韓參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒資格賽，若奪冠即可取得亞太區代表權，8月進軍威廉波特。

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今年LLB亞太區少棒資格賽將於6月27日至7月3日在南韓華城進行，世界賽則在8月19日至30日於美國賓州威廉波特熱戰。

此役1局上屏東縣率先發動攻勢，靠3安、保送和暴投，包含黃羿轟出一發兩分砲，單局灌進4分取得領先，台東縣先發投手林瑋豪只撐0.1局失4分退場。

1局下台東縣反攻，靠2次保送和胡品浩二壘安打追回2分，接著胡品浩盜上三壘，王品雋選到保送，王奕穎適時安打再添1分，台東縣追成3：4落後1分。

3局下台東縣攻勢再起，單局2安加上保送和對手2次守備失誤，一口氣打下3分反超前，6局上何以撒轟陽春砲助屏東縣追回1分，無奈反撲無力以1分差飲恨，紅葉少棒笑納隊史首冠。

臺東縣拿下115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍。（記者陳志曲攝）

臺東縣拿下115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍， 教練方穎豐（中）開心擁抱球員。（記者陳志曲攝）

臺東縣沈冠霖成功關門，開心歡呼。（記者陳志曲攝）



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