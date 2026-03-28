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桌球》隊長平野美宇完成自我救贖 木下神奈川驚險衛冕成功

2026/03/28 21:02

木下神奈川艱苦擊敗日本生命，衛冕日本T聯賽女子組冠軍。（取自日本T聯賽臉書）木下神奈川艱苦擊敗日本生命，衛冕日本T聯賽女子組冠軍。（取自日本T聯賽臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕由日本一姐張本美和領軍的木下神奈川隊，今晚在2025-26年日本職業桌球T聯賽女子組決賽和日本生命隊激戰至第5點，靠著隊長平野美宇以11:9險勝巴黎奧運女單銅牌早田希娜，完成自我救贖，最終3:2驚險衛冕成功。冠軍戰貢獻兩勝的張本美和也獲選季後賽MVP。

例行賽戰績排名第2的木下神奈川在半決賽以直落三擊退日本塗料，取得和日本生命爭冠的資格。今晚決賽，木下神奈川第一點雙打推出「雙美組合」張本美和/長崎美柚，費了一番手腳才以18:20、11:8、11:8逆轉上澤杏音/笹尾明日香；世界排名第5的張本美和隨後再度提拍上陣，在第2點單打迎戰世界排名第9的早田希娜，雙方過去在國際賽交手，早田雖擁有8勝2負的絕對優勢，但張本挾著剛奪下重慶冠軍賽的火燙手感，以7:11、11:8、11:7、7:11、11:8擊退早田，幫助木下神奈川取得2:0聽牌。

擔綱木下第3點的台灣一姐鄭怡靜，隨後以9:11、12:10、7:11、8:11不敵去年奪下3座WTT支線賽冠軍的赤江夏星；世界排名36的平野美宇在第4點單打也錯失局數2:0領先，連丟3局遭入選今年倫敦世界團體錦標賽日本隊的18歲小將面手凜逆轉，雙方戰成2:2平手。

決勝第5點進行1局定勝負，平野美宇在開局6:1領先下，被早田希娜打出一波8:2的反擊，以8:9落後，但關鍵時刻她展現超強心臟，先靠著正手發球搶攻追平比分，隨後接發球大膽的連續反手擰拉得手，11:9驚險獲勝。

張本美和在冠軍戰貢獻兩勝，獲選MVP。（取自日本T聯賽臉書）張本美和在冠軍戰貢獻兩勝，獲選MVP。（取自日本T聯賽臉書）

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