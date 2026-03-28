中職》宋嘉翔第2次打開幕戰 攻守都獲得總教練肯定

宋嘉翔。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕宋嘉翔第2次打開幕戰，5局下適時安打送回球隊第1分，9局下執行觸擊推進造成中信兄弟守備失誤，攻守兩端都為樂天桃猿做出貢獻，他表示，這次打開幕戰比前次更成熟，只要上場就盡最大努力幫助球隊贏球。

宋嘉翔生涯首場出賽是2023年開幕戰，也對中信也蹲滿全場，他表示，相較於前次打開幕戰，這次心情比較平靜沒有很大起伏，比賽中會思考更多方式再去應對，差別只是場地從洲際換到大巨蛋，觀眾比以前多很多。

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樂天開季啟用7名入隊不滿3年的新秀，看到獲得先發的何品室融、許賀捷合計6打數0安打還被三振5次，讓宋嘉翔想到前次打開幕戰的自己，他認為，剛進職棒會很想打好，愈想要有表現就愈有反效果，希望學弟們不要太急躁，「熱身賽怎麼打，球季就怎麼打。」

中職今年實施比賽新制，投球計時改為壘上無人18秒、壘上有人23秒必須啟動投球，宋嘉翔表示，因為時間變得很快，捕手要在很短時間內思考很多事情，對於樂天投捕暗號目前仍以手勢溝通，他笑說，「聽說以後會用PitchCom，應該會比較好。」

總教練曾豪駒指出，宋嘉翔在引導投手方面比以往沉穩，去年的大賽讓他成長很多，更了解自己扮演的角色，攻擊上也知道何時該推進、何時該掌握揮擊，這些都是球隊樂意看到的。

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