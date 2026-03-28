自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》宋嘉翔第2次打開幕戰 攻守都獲得總教練肯定

2026/03/28 21:27

宋嘉翔。（記者林正堃攝）宋嘉翔。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕宋嘉翔第2次打開幕戰，5局下適時安打送回球隊第1分，9局下執行觸擊推進造成中信兄弟守備失誤，攻守兩端都為樂天桃猿做出貢獻，他表示，這次打開幕戰比前次更成熟，只要上場就盡最大努力幫助球隊贏球。

宋嘉翔生涯首場出賽是2023年開幕戰，也對中信也蹲滿全場，他表示，相較於前次打開幕戰，這次心情比較平靜沒有很大起伏，比賽中會思考更多方式再去應對，差別只是場地從洲際換到大巨蛋，觀眾比以前多很多。

樂天開季啟用7名入隊不滿3年的新秀，看到獲得先發的何品室融、許賀捷合計6打數0安打還被三振5次，讓宋嘉翔想到前次打開幕戰的自己，他認為，剛進職棒會很想打好，愈想要有表現就愈有反效果，希望學弟們不要太急躁，「熱身賽怎麼打，球季就怎麼打。」

中職今年實施比賽新制，投球計時改為壘上無人18秒、壘上有人23秒必須啟動投球，宋嘉翔表示，因為時間變得很快，捕手要在很短時間內思考很多事情，對於樂天投捕暗號目前仍以手勢溝通，他笑說，「聽說以後會用PitchCom，應該會比較好。」

總教練曾豪駒指出，宋嘉翔在引導投手方面比以往沉穩，去年的大賽讓他成長很多，更了解自己扮演的角色，攻擊上也知道何時該推進、何時該掌握揮擊，這些都是球隊樂意看到的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中