謝國城盃》紅葉少棒奪隊史首冠哭成一團 「方校長」30年磨一劍激動落淚

臺東縣拿下115年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕115年謝國城盃少棒賽今晚冠軍戰，由紅葉少棒代表的台東縣以6：5險勝由大平少棒代表的屏東縣，台東縣勇奪隊史第3冠，同時也是紅葉少棒隊史首冠，賽後紅葉少棒全員哭成一團，身兼紅葉國小校長的總教練方穎豐更是激動落淚，他說，「努力30幾年的美夢，感謝大家一起努力為我圓夢。」

56歲的方穎豐在基層少棒帶隊逾30年，打下許多盃賽和錦標賽冠軍，如今終於拼齊謝國城盃冠軍版圖，他說，這批選手起伏落差很大，這個學年度還沒拿過冠軍，還好之後有調整起來，克服開局落後4分逆境，後面把分數追回來，真的要感謝孩子。

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紅葉擊敗的對手大平位於屏東恆春，是一所只有61名學生的迷你小學，棒球隊選手就有32人，佔全校學生的半數，方穎豐盛讚大平少棒是可敬的對手。

方穎豐說，其實每一場球賽都沒設定結果，也沒有預設冠軍，告訴孩子用技術享受這一場球賽，只有努力、沒有輸贏的問題，「我們很多孩子來自偏鄉，有很多愛心企業和基金會的幫助，很感謝他們。」

去年台北市東園國小棒球隊，勇奪台灣代表隊睽違29年的威廉波特少棒賽冠軍，也是第18座冠軍；今天紅葉少棒拿下謝國城盃冠軍取得台灣代表權，6月底將赴南韓參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒資格賽，若奪冠即可取得亞太區代表權，8月進軍威廉波特。方穎豐表示，後面還有一段路要走，會繼續努力。

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