謝國城盃》到場見證「方校長」圓夢 張育成與恩師緊緊相擁

富邦悍將張育成（左）與哥哥張進德（中）開心與方穎豐校長（右）互動。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台東縣紅葉少棒今晚以6：5險勝屏東縣大平少棒，勇奪謝國城盃隊史首冠，富邦悍將兄弟檔張進德、張育成特地抽空到青年公園棒球場觀戰，見證紅葉少棒總教練、恩師方穎豐帶隊奪冠圓夢，張育成直呼非常感動。

方穎豐身兼紅葉國小校長，也是張進德、張育成當年在台東泰源少棒的啟蒙教練與恩師，張育成透露，當年謝國城盃就是在青年公園棒球場開戰，方校長在泰源帶兵，結果連輸台中力行少棒無緣奪冠，「當時我哭得好慘喔，兒時沒幫方校長完成夢想，如今看到他終於圓夢，非常感動。」

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2007年謝國城盃泰源少棒一路過關斬將取得勝部冠軍，結果先以4：6不敵敗部冠軍力行少棒，隔天兩隊再次決戰，泰源少棒又以5：8落敗屈居亞軍，力行少棒奪冠，最終順利前進威廉波特少棒賽。

今天紅葉奪冠賽後張進德、張育成與恩師方穎豐緊緊相擁，一切盡在不言中，張育成說，「終於啊，畢竟是校長的夢想，很棒！」

明天富邦悍將作客洲際球場迎戰中信兄弟，富邦張家兄弟特地抽空到場見證恩師圓夢之戰，張育成說，「因為是冠軍戰，方校長又很想要拿到這座冠軍，剛好人在台北又沒比賽，就想說來看一下，見證一下奇蹟。」

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