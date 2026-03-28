中職》台鋼開季車掃+戰前夜 洪總用台語喊話「希望球迷做伙拚」

台鋼雄鷹今進行車掃和開幕戰前的造勢活動，總教練洪一中以台語號召球迷進場「做伙拚」。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台鋼雄鷹今年進軍一軍第3個球季，除了喊出目標總冠軍，今天也在高雄市區進行車掃活動，最後回到澄清湖球場舉行開幕戰前夜造勢活動，總教練洪一中以台語號召球迷，「我們每天都很認真在練習，為的就是可以打進季後賽、拿到最後總冠軍，這是我們打拚目標，我也希望球迷可以做伙拚。」

中職37年今晚由樂天桃猿和中信兄弟之戰揭開序幕，明天則是台北、台中和台南三地開打，台鋼在作客台南亞太成棒主球場迎戰統一獅之前，今在高雄市區舉行「高雄做伙拚，台鋼一定贏」的車掃活動，洋砲魔鷹也首度參與，其他像是隊長吳念庭、隊史首名FA球員黃子鵬等多位球員都在車隊中，一路行經三多路、中正路、五福路......最後回到澄清湖球場進行造勢活動，沿途都有熱情市民和球迷相伴，場面相當熱鬧。

請繼續往下閱讀...

戰前夜的舞台活動由Wing Stars揭開序幕，首度公開今年全新制服，並帶來新球季應援曲教學，接著鷹家三兄妹TAKAO、TAKAMEI、大員帶來舞蹈表演，最後台鋼教練團、選手一起登上舞台，台鋼集團會長謝裕民、台鋼董長事王炯棻也都到場。王炯棻表示：「雄鷹按照以往慣例，要掃街、祈福、辦造勢活動，這是我們的習俗，去年口號『翅膀硬了』、嗆司曲〈乒乒乓乓〉，帶著我們衝擊季後賽，今年口號『做伙拚』、〈強棒出擊〉，目標就是總冠軍。」

洪總用台語號召球迷，「盡量相約親朋好友來球場為我們加油，你們加油有多大聲，我們的力量就有多大！」吳念庭則表示，謝謝球迷一直以來支持與鼓勵，「我們一場一場拿下勝利，目標總冠軍！」黃子鵬則說：「很開心今年能在高雄和大家一起面對新的球季，希望大家可以進場多多支持我們！」台鋼本季主場開幕戰在4月6日於澄清湖球場登場。

魔鷹首次參與車掃活動，吸引大批球迷相挺。（台鋼雄鷹提供）

台鋼球迷參與戰前夜造勢活動。（台鋼雄鷹提供）

黃子鵬（台鋼雄鷹提供）

台鋼領隊劉東洋和隊長吳念庭等人參與車掃。（台鋼雄鷹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法