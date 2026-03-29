兄弟大戰富邦、大谷翔平力拚本季首轟 今日賽事預告與轉播

平野惠一。（記者林正堃攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

衛冕軍道奇開季拿下2連勝，今天續戰響尾蛇，大谷翔平能否敲出本季首轟值得關注。此外，還有洋基打巨人，以及守護者對上水手，棒球迷記得鎖定轉播！

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中職3地開打，中信兄弟昨天在開幕戰2：3輸球，今天回到洲際主場力拚本季首勝，派出新洋投黎克先發，對手富邦悍將由洋投威戈神應戰。

統一獅迎接亞太成棒主球場的歷史開幕戰，推出獅帝芬掛帥，交手台鋼黃子鵬；樂天在大巨蛋面對味全，由艾菩樂對上梅賽鍶。

MLB

07：00 洋基 VS 巨人 愛爾達體育3台

09：00 響尾蛇 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、東森洋片、華視

09：35 守護者 VS 水手 愛爾達體育3台

NBA

05：30 活塞VS灰狼 緯來體育

10：00 爵士VS太陽 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

16:05 台鋼@統一 DAZN1、愛爾達體育1台

17:05 味全@樂天 DAZN2

17:05 富邦@兄弟 緯來體育

日職



12:00 火腿@軟銀 DAZN1

13:00 阪神@巨人 DAZN2

TPVL

18:27 台中連莊 VS 台鋼天鷹 愛爾達體育2台、緯來育樂

TPBL

14:30 雲豹VS攻城獅 MOMOTV

17:00 國王VS戰神 MOMOTV

F1 世界一級方程式賽車

12:30 日本站 緯來體育、愛爾達體育2台

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