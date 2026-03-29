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路跑》PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑 The DoDo Men和跑者同樂

2026/03/29 07:05

21k菁英跑者。（2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑提供）21k菁英跑者。（2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕全球運動領導品牌 PUMA 年度指標賽事「2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑」，於昨傍晚在台北大佳河濱公園行動巨蛋廣場盛大登場。本屆賽事PUMA號召所有民眾一同跑出舒適圈，與人氣創作者 The DoDo Men嘟嘟人合作，吸引了 21K 菁英半馬組、10K 螢光挑戰組、5K 輕鬆夜跑組及 5K 嘟嘟夜跑組共計萬名跑者共襄盛舉。現場除了專業的賽道規劃，更首度進駐由「有趣市集」聯手打造的「螢光潮流美食市集」，結合螢光裝置、樂團演出與豐富的完賽回饋，將大佳河濱公園打造成全台最亮眼的潮流光影派對。

今年特別邀請人氣創作者 The DoDo Men 成員 Ian 擔任活動大使，並特別規劃限額 1400 名的「The DoDo Men Run 5K 嘟嘟夜跑組」。Ian 不僅親自擔任鳴槍嘉賓，更領軍跑進賽道，與跑者們近距離同行陪跑互動，現場尖叫聲與歡笑聲不斷。

此外，為了增加賽事趣味性，活動現場首創的「隱藏任務－集字挑戰」，不分組別的跑者皆能憑號碼布上的字母卡，與現場跑友合作拼湊出「DODO」或「PUMA」字樣，成功闖關者紛紛換上炫彩螢光紋身貼紙，展現自我潮流態度。而 5K 組別專屬的《夢幻泡泡音浪區》，以熱鬧電音、律動燈光與繽紛泡泡，營造出最受跑者青睞的夢幻打卡賽道。

本次賽事最受矚目的升級亮點，莫過於首度與「有趣市集」聯手打造的「螢光潮流美食市集」。當夜幕降臨，超過 20 家特色攤商與餐車在五彩繽紛的串燈、串旗與氛圍螢光氣球燈的點綴下，讓大佳河濱瞬間轉化為潮流美食基地。市集現場充滿了誘人的食物香氣與強烈的視覺衝擊，各式攤位紛紛推出結合螢光色彩與創意的餐飲，讓跑者在挑戰自我後，能即時補充能量並與好友一同慶祝完賽。21K 完賽跑者更享有專屬的市集點券，能依個人喜好自由選購，在燈光、美食與音樂交織的夜生活氛圍中，享受最頂級的賽後慰勞。

隨著賽事進入高潮，主舞台區的驚喜抽獎環節更讓全場情緒沸騰。PUMA 今年延續加碼跑者福利，凡是活動當天穿著 PUMA 跑鞋參賽的人，即可獲得專屬抽獎券，爭奪價值上萬元的「PUMA 商品大禮包」。現場共抽出五位幸運跑者，將滿載運動潮流單品的萬元大禮帶回家。搭配現場樂團的熱力演出與華麗的螢光派對，跑者們在享受路跑成就感的同時，也帶走了滿滿的幸運與回饋能量。

本次賽事專業度亦毫不馬虎，為 21K 與 10K 組別規劃「配速列車」，協助跑者在穩定節奏中突破目標。針對 21K 菁英跑者，更提供專業團隊的貼紮服務與完賽後的專業放鬆按摩，確保跑者以最佳狀態挑戰自我。本次賽事成功結合專業路跑與潮流生活，為跑者創造了難忘的夜跑記憶。

今年活動現場星光雲集，多位運動與人氣代表齊聚助陣，為整體氛圍注入滿滿能量。台啤雲豹電豹女成員笑笑擔任賽道應援嘉賓，用燦爛的笑容與熱情為跑者加油打氣，帶動全場氣氛。另邀請台灣 HYROX 大使周稚庭、韓梅婷、劉芳芸、廖嘉勒，以及近來HYROX 及路跑賽事出鏡率最高的 OTC 跑團，和多位跑者KOL都到場共襄盛舉，以實際行動號召更多民眾投入運動挑戰，展現跨界運動魅力。

DoDo夜跑組起跑前大合照。（2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑提供）DoDo夜跑組起跑前大合照。（2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑提供）

活動大使The DoDo Men Ian。（2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑提供）活動大使The DoDo Men Ian。（2026 PUMA NIGHT RUN 螢光夜跑提供）

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