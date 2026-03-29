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網球》「陽光雙冠」史上第5人！球后莎巴蓮卡力退高芙衛冕邁阿密

2026/03/29 07:06

莎巴蓮卡。（路透）莎巴蓮卡。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤激戰，6：2、4：6、6：3力退美國地主寵兒高芙（Coco Gauff），白俄羅斯世界球后在邁阿密網賽女單衛冕，也完成3月橫掃北美硬地「陽光雙冠」壯舉，榮膺史上第5人。

「我還沒時間停下來，回顧過去幾個月發生的事情。我為我們所做的工作，以及自己在場上展現的鬥志感到非常自豪。」莎巴蓮卡首盤壓制高芙拿下，次盤卻錯失2個破發點，反遭第4種子勁敵扳回一城，不過頭號種子決勝盤隨即再破2：0領先，力保優勢鎖定冠軍，也把對戰改寫為7勝6負，笑擁職業生涯女單24冠的莎巴蓮卡說：「Coco會為每個機會拼盡全力，她發揮得非常出色。但我心理素質很強，我知道自己所做的一切都是正確的，最終只差幾分。」

27歲的莎巴蓮卡手感發燙，成為2021年澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty ）以來首位邁阿密連莊的贏家，加上前站首奪印地安泉金盃，更榮膺接連包辦WTA千分等級大賽「陽光雙冠」的史上第5人，跟上2022年波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）腳步，另外3人則為同胞阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）、比利時克莉絲特絲（Kim Clijsters）以及德國葛拉芙（Steffi Graf）。

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