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MLB》藍鳥連2場向對手說再見！ 岡本和真扛四番、開季兩戰都敲安

2026/03/29 08:10

藍鳥隊克萊門特擊出再見安打。（法新社）藍鳥隊克萊門特擊出再見安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在主場交手運動家，日本好手岡本和真首次擔任球隊四番，5打數敲1安、選到1次保送。藍鳥隊最後在延長賽11局下靠克萊門特（Ernie Clement）的再見安打，最終藍鳥以7比6贏球，新賽季連兩場都向對手說再見。

本季加盟藍鳥的明星右投席斯（Dylan Cease），今先發5.1局狂賞12次三振，失掉1分、丟2次保送，其中第3局至第5局連續送出7次三振。根據藍鳥隊官網指出，席斯創下藍鳥隊史投手初登板的單場最多三振紀錄。

前6局打完藍鳥隊以2比1領先。未料7局上藍鳥牛棚失守，左投弗魯哈蒂（Mason Fluharty）連續被兩顆強襲球打中傷退，由另名左投利特爾（Brendon Little）緊急接替登板。1出局後，運動家打者克拉克（Denzel Clarke）敲適時安打追平比數，接著捕手蘭利斯（Shea Langeliers）擊出滿貫砲，讓運動家單局拿5分、以6比2超前比數。

岡本和真。（法新社）岡本和真。（法新社）

藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）7局下敲適時安打追回1分，8局下桑契斯（Jesus Sanchez）、吉梅涅茲（Andrés Giménez）各敲適時安打，為藍鳥隊追回2分。9局下1出局，藍鳥明星鐵捕柯克（Alejandro Kirk）擊出關鍵追平陽春砲，逼進延長賽。第10局兩隊各拿1分，11局下克萊門特敲左外野再見安打，幫助藍鳥逆轉贏球。

藍鳥25歲新人邁爾斯（Spencer Miles）後援1局無失分，大聯盟初登板就摘生涯首勝。運動家右投梅迪納（Luis Medina）0.1局失1分非自責，吞本季首敗。

岡本和真首打席敲安，第二打席選到保送，後面4打數沒有敲安、吞2次三振。岡本和真開季前2戰合計8打數敲3安，打擊率3成75。

藍鳥投手席斯。（路透）藍鳥投手席斯。（路透）

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