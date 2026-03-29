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少棒》恆春「超迷你小學」打造鋼鐵軍 大平少棒異軍突起

2026/03/29 07:46

大平少棒。（資料照，大平國小提供）大平少棒。（資料照，大平國小提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕從2012年開始，謝國城盃少棒賽冠軍球隊不是台北市就是桃園市代表隊，直到今年由台東縣紅葉少棒與屏東縣大平少棒爭冠，才打破北部球隊爭霸格局，紅葉少棒昨以6：5險勝勇奪隊史首冠，大平少棒拿到亞軍同樣是隊史最佳戰績。

大平少棒教頭劉俊寬分析，今年謝國城盃排名整個大洗牌，關鍵在於大部分球隊實力都很平均，沒有特別強的隊伍。

大平國小位於屏東恆春，全校只有61名學生，是一所迷你小學，棒球校隊選手就佔半數的32人，劉俊寬透露，恆春鎮上大家都很關注這一場冠軍戰，很多家長特地從恆春北上觀戰，畢竟這是有史以來第一次這麼接近夢想，可以代表台灣出國比賽。

41歲的劉俊寬出身屏東復興少棒、美和青少棒和青棒，後來回到家鄉恆春基層球隊教球，這次帶隊打出佳績，他說，學生時代沒什麼成績，也沒有好好認真打球，回歸故鄉看能否帶兵出一些成績，也算為自己圓夢，「不知不覺已過了14年，很辛苦。」

名氣和資源都不如紅葉少棒，各方面條件和西部強權也沒得比，大平少棒在這屆謝國城盃異軍突起，打出隊史最佳成績，靠的是苦練決勝負。

劉俊寬指出，非賽事期間，球隊每個星期一到五下午3點練球，他接任教頭後調整訓練方式，「現在的小朋友有點懶惰、不愛出力，我跑去跟以前的同學、現任城市棒球隊教練，要一些打壞或被淘汰的木棒給小朋友練打，逼他們揮較重的球棒，再導入母校美和青棒甩竹竿，拿重棒打籃、足球的傳統，學習出力擊球，然後讓他們縮短距離打發球機，適應揮擊快速球。」

昨冠軍戰6局上大平靠何以撒轟陽春砲追分，無奈最終仍以1分之差飲恨無緣奪冠，但劉俊寬認為小朋友已經打得很棒了，他說，紅葉少棒實力較好，賽前跟小朋友說平常心應戰，把冠軍戰當作「輸球」在玩，把壓力丟給對手，打到這裡已感到非常滿足，沒有什麼遺憾了。

鄉下孩子非常純樸，只是天真言行常讓劉俊寬哭笑不得，有一次球隊到台北比賽，閒暇之餘他帶球員去中正紀念堂參觀，這時有球員大喊，「哇，教練，怎麼有那麼大間的廟啊？」

劉俊寬當場傻眼，連忙低聲解釋，「噓，那不是廟啦，這是中正紀念堂。」接著，劉俊寬叮嚀他，「等一下帶你上去會遇到衛兵，他不會動也不會叫，你們不要跟衛兵說話喔，知道嗎？」

這名小球員點頭說知道了，結果，來到中正紀念堂樓上，他立即跑去跟衛兵說，「嗨，你們怎麼都不講話啊？」劉俊寬又連忙低聲叮嚀，「他們不能講話啊，安靜！」劉俊寬苦笑表示，帶少棒小朋友，最需要的就是耐心。

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