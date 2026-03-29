少棒》從路邊找到海邊 大平少棒招兵買馬手法五花八門

大平少棒。（資料照，大平國小提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕謝國城盃少棒賽昨冠軍戰，台東縣紅葉少棒以6：5扳倒屏東縣大平少棒，紅葉勇奪隊史首冠，6月赴韓爭奪威廉波特少棒賽門票，紅葉教頭方穎豐賽後盛讚大平是可敬的對手。

大平國小位於屏東恆春，全校只有61名學生，是一所迷你小學，棒球隊選手就佔半數的32人，劉俊寬曾任大平少棒教練、恆春青少棒教練，兩年前尤建程考取專任教練從大平少棒轉赴恆春青少棒執教，劉俊寬接任大平教頭，這屆謝國城盃帶隊拿到亞軍寫下一頁驚奇。

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「棒球隊最頭痛的事就是招生。」劉俊寬指出，大平國小學生普遍缺乏運動細胞，所以只能到外地尋才，球隊剛成立尤建程教練騎車挨家挨戶去找球員，便利商店、路邊、海邊到處問，後來球隊舉辦夏、冬令營，慢慢向外拓展找人，「鄉下地方長輩會覺得運動沒出息，要求小朋友要多讀書，相對地，北部地區家長會希望小朋友讀書之外要多運動，往外才能有更多發展，南、北觀念大不同。」

劉俊寬表示，早期全校還有超過100名學生，只是恆春鎮上小朋友都想到市區小學就讀，現在只剩61名學生，球隊就佔32人，半數是原住民，只有1人是本校生，其他選手都是外地找來的，多半來自弱勢、單親家庭或中低收入戶，只要出去比賽，基本上學校就沒人了。

尤建程離隊後，招生重任就落在劉俊寬肩頭上，他笑說，現在走在路上同樣會問小朋友有沒有興趣打棒球，或是「潛伏」到鄰近國小運動會，站在100公尺短跑比賽終點線，看到跑得快的小朋友就抓過來問一下，運動會有8成的家長會到場，當場就跟家長談，「被打槍的比例大概8成，有的去小朋友家裡拜訪4、5次才可能有機會，都是利用下班或放假時間去找球員。」

招生的問題解決了，再來就是經費難題，劉俊寬說，早期球隊經費拮据，只有靠核三廠和其他少許補助苦撐，約10年前，中國信託開始資助球隊經費和教練人力，情況才有所好轉，中信不看成績，希望能真正幫助弱勢，讓小朋友3餐正常，追上其他小朋友的生活，避免未來成為社會上問題人物，對弱勢家庭幫助很大。

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