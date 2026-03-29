自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

少棒》從路邊找到海邊 大平少棒招兵買馬手法五花八門

2026/03/29 07:55

大平少棒。（資料照，大平國小提供）大平少棒。（資料照，大平國小提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕謝國城盃少棒賽昨冠軍戰，台東縣紅葉少棒以6：5扳倒屏東縣大平少棒，紅葉勇奪隊史首冠，6月赴韓爭奪威廉波特少棒賽門票，紅葉教頭方穎豐賽後盛讚大平是可敬的對手。

大平國小位於屏東恆春，全校只有61名學生，是一所迷你小學，棒球隊選手就佔半數的32人，劉俊寬曾任大平少棒教練、恆春青少棒教練，兩年前尤建程考取專任教練從大平少棒轉赴恆春青少棒執教，劉俊寬接任大平教頭，這屆謝國城盃帶隊拿到亞軍寫下一頁驚奇。

「棒球隊最頭痛的事就是招生。」劉俊寬指出，大平國小學生普遍缺乏運動細胞，所以只能到外地尋才，球隊剛成立尤建程教練騎車挨家挨戶去找球員，便利商店、路邊、海邊到處問，後來球隊舉辦夏、冬令營，慢慢向外拓展找人，「鄉下地方長輩會覺得運動沒出息，要求小朋友要多讀書，相對地，北部地區家長會希望小朋友讀書之外要多運動，往外才能有更多發展，南、北觀念大不同。」

劉俊寬表示，早期全校還有超過100名學生，只是恆春鎮上小朋友都想到市區小學就讀，現在只剩61名學生，球隊就佔32人，半數是原住民，只有1人是本校生，其他選手都是外地找來的，多半來自弱勢、單親家庭或中低收入戶，只要出去比賽，基本上學校就沒人了。

尤建程離隊後，招生重任就落在劉俊寬肩頭上，他笑說，現在走在路上同樣會問小朋友有沒有興趣打棒球，或是「潛伏」到鄰近國小運動會，站在100公尺短跑比賽終點線，看到跑得快的小朋友就抓過來問一下，運動會有8成的家長會到場，當場就跟家長談，「被打槍的比例大概8成，有的去小朋友家裡拜訪4、5次才可能有機會，都是利用下班或放假時間去找球員。」

招生的問題解決了，再來就是經費難題，劉俊寬說，早期球隊經費拮据，只有靠核三廠和其他少許補助苦撐，約10年前，中國信託開始資助球隊經費和教練人力，情況才有所好轉，中信不看成績，希望能真正幫助弱勢，讓小朋友3餐正常，追上其他小朋友的生活，避免未來成為社會上問題人物，對弱勢家庭幫助很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中