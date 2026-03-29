MLB》主審單場遇8次挑戰！遭趕出場的紅襪教頭：這不是他最好的...

紅襪總教練柯拉（左）遭主審巴克納趕出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天作客紅人，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）今天在第8局因被判出棒過半遭三振，讓他當場與主審巴克納（C.B. Bucknor）爭論，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也衝上場爭論，卻遭到驅逐出場。紅人隊在延長賽第11局靠邁爾斯（Dane Myers）的再見安打，讓紅襪隊以5比6吞敗。

此戰8局上，紅襪隊2出局攻占一、二壘，史托瑞在2好球時出棒又及時收棒，但巴克納當下認定史托瑞出棒過半、沒有向一壘審尋求協助，直接判定三振。這也讓史托瑞相當不滿，柯拉也衝上來保護子弟兵，最後柯拉被趕出場。

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被問到是否對此事對巴克納感到不滿，柯拉賽後表示，「百分之百（有），他的工作就是判定好球和壞球，這不是他表現最好的一天。你知道的，這就是這個制度的運作方式，他站在那裡，所有人都看得到，他也會是第一個承認的人，我看到在其中一次挑戰之後他低下頭，他也是個普通人。」

柯拉表示，當時他上場是希望不要讓史托瑞被趕出場，「當下我的任務就是保護Trevor。」

巴克納此戰的好球帶被兩隊合計挑戰8次，其中有6次判決被推翻。由於紅襪超新星安東尼（Roman Anthony）第3局就用完球隊2次挑戰好球帶機會，導致後面一些明顯的判決無法再提出挑戰。

Caleb Durbin stopped himself before tapping his head because the Red Sox ran out of challenges before this high strike call from CB Bucknor pic.twitter.com/jwr2beQUBP — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） March 28, 2026

CB Bucknor rung up Eugenio Suarez twice and was wrong on back to back pitches. He's been horrendous all day.



Also, great range from Marcelo Mayer throwing from shortstop. pic.twitter.com/qQ6dATvLb3 — Tyler Milliken （@tylermilliken_） March 28, 2026

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