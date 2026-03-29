MLB》主審單場遇8次挑戰！遭趕出場的紅襪教頭：這不是他最好的...

紅襪總教練柯拉（左）遭主審巴克納趕出場。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天作客紅人，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）今天在第8局因被判出棒過半遭三振，讓他當場與主審巴克納（C.B. Bucknor）爭論，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也衝上場爭論，卻遭到驅逐出場。紅人隊在延長賽第11局靠邁爾斯（Dane Myers）的再見安打，讓紅襪隊以5比6吞敗。
此戰8局上，紅襪隊2出局攻占一、二壘，史托瑞在2好球時出棒又及時收棒，但巴克納當下認定史托瑞出棒過半、沒有向一壘審尋求協助，直接判定三振。這也讓史托瑞相當不滿，柯拉也衝上來保護子弟兵，最後柯拉被趕出場。
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被問到是否對此事對巴克納感到不滿，柯拉賽後表示，「百分之百（有），他的工作就是判定好球和壞球，這不是他表現最好的一天。你知道的，這就是這個制度的運作方式，他站在那裡，所有人都看得到，他也會是第一個承認的人，我看到在其中一次挑戰之後他低下頭，他也是個普通人。」
柯拉表示，當時他上場是希望不要讓史托瑞被趕出場，「當下我的任務就是保護Trevor。」
巴克納此戰的好球帶被兩隊合計挑戰8次，其中有6次判決被推翻。由於紅襪超新星安東尼（Roman Anthony）第3局就用完球隊2次挑戰好球帶機會，導致後面一些明顯的判決無法再提出挑戰。
Caleb Durbin stopped himself before tapping his head because the Red Sox ran out of challenges before this high strike call from CB Bucknor pic.twitter.com/jwr2beQUBP— Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） March 28, 2026
CB Bucknor rung up Eugenio Suarez twice and was wrong on back to back pitches. He's been horrendous all day.— Tyler Milliken （@tylermilliken_） March 28, 2026
Also, great range from Marcelo Mayer throwing from shortstop. pic.twitter.com/qQ6dATvLb3