MLB》鄧愷威本季初登板2.1局無失分 太空人灌11分讓他成勝投候選人

鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣旅美投手鄧愷威今天迎來本季大聯盟初登板，鄧愷威後援2.1局賞2次三振無失分，最快投到95.6英哩（約153.8公里）。太空人隊第5局、第6局合拿11分，前7局打完以11比6領先，鄧愷威成為勝投候選人。

太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）前4局失掉3分，包含被天使培拉薩（Oswald Peraza）敲陽春砲、索勒（Jorge Soler）擊出兩分彈。第5局又失掉2分後，留下2出局三壘有人的局面退場。

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鄧愷威這時登板中繼，他連丟4顆壞球保送索勒，接著又發生暴投，讓天使再拿1分，天使隊取得6比0領先，而鄧愷威前6顆球都是壞球。鄧愷威用95.1英哩的四縫線速球，讓天使打者孟卡達（Yoán Moncada）敲二壘滾地球被刺殺，結束這個半局。

第6局鄧愷威續投，先讓天使打者阿德爾（Jo Adell）敲右外野飛球被接殺，用86.2英哩的橫掃球三振J.洛爾（Josh Lowe），再讓捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）敲二壘後方飛球出局，上演3上3下。

太空人打線在5局下攻進3分，6局下太空人猛灌8分大局，讓鄧愷威成為勝投候選人。

鄧愷威續投第7局，雖然一開始被敲安，鄧愷威連續解決3人，包含解決天使球星楚奧特（Mike Trout）、三振沙努爾（Nolan Schanuel），完成投球工作。總計鄧愷威後援2.1局用39球，被敲1安，賞2次三振、丟1次保送，沒有失分。

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