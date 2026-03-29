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永慶高中陳彥蓉「跆」回銀牌 拿下嘉義縣首面全中運獎牌

2026/03/29 09:45

永慶高中陳彥蓉（左）在國女組跆拳道對打49公斤級冠亞軍賽對決台北市中正國中選手，戰況激烈。（嘉義縣政府提供）永慶高中陳彥蓉（左）在國女組跆拳道對打49公斤級冠亞軍賽對決台北市中正國中選手，戰況激烈。（嘉義縣政府提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕將於4月18至23日在嘉義縣進行的115年全國中等學校運動會，其中跆拳道賽事因與國際比賽撞期，提前自3月25日至4月2日在嘉義縣立體育館舉行，嘉義縣被寄予奪牌厚望的永慶高中陳彥蓉，在國女組跆拳道對打49公斤級闖入冠亞軍決賽，可惜不敵台北市中正國中對手屈居亞軍，仍入袋嘉義縣首面全中運獎牌，可喜可賀。

率先登場的跆拳道比賽，分為品勢與對打兩大項目，已經完成賽事的品勢，嘉義縣國、高中選手全軍覆沒，都未能擠進前8強。因而昨天開始的對打項目備受期待，嘉義縣長翁章梁昨上午到場關心比賽時，還特別介紹永慶高中國中部三年級的陳彥蓉，指其曾代表台灣在2025亞洲青少年跆拳道錦標賽勇奪金牌，希望這次比賽也可以拿到好成績。

陳彥蓉在25人參賽的國女組跆拳道對打49公斤級，第一場就提前擊敗對手，接下來也都以壓倒性比分過關，但冠軍戰對手為台北市中正國中強將，力戰之後以些微差距落敗，錯失第一面金牌，相當可惜，但仍入袋嘉義縣首面獎牌，總算沒有空手而回。

除陳彥蓉闖進8強，義竹國中黃柏育、廖祈勛也分別在國男組跆拳道對打45公斤與48公斤級晉級8強複賽，最終都獲得第7名。

永慶高中陳彥蓉（左）在國女組跆拳道對打49公斤級冠亞軍賽對決台北市中正國中選手。（嘉義縣政府提供）永慶高中陳彥蓉（左）在國女組跆拳道對打49公斤級冠亞軍賽對決台北市中正國中選手。（嘉義縣政府提供）

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