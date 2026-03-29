MLB》恭喜！鄧愷威中繼2.1局無失分 本季初登板就摘今年首勝

鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰太空人的台灣旅美好手鄧愷威，今天迎來新賽季初登板，中繼2.1局無失分、賞2次三振，太空人打線在第5局、第6局合拿11分逆轉戰局。太空人最終以11比9逆轉擊敗天使，鄧愷威收下今年賽季首勝。

鄧愷威此戰是在第5局2出局三壘有人時登板，鄧愷威先丟保送，接著發生暴投讓對手拿1分，鄧愷威用95.1英哩的四縫線速球，讓天使打者孟卡達（Yoán Moncada）敲二壘滾地球被刺殺，結束這個半局。鄧愷威續投第6局，上演3上3下，包含送出用86.2英哩的橫掃球三振J.洛爾（Josh Lowe）。

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太空人打線第5局追回3分，第6局灌進8分大局，兩局狂拿11分逆轉戰局，讓鄧愷威成為勝投候選人。

鄧愷威續投第7局，雖然先被敲安，鄧愷威讓天使打者內托（Zach Neto）敲右外野界外飛球，太空人右外野手史密斯（Cam Smith）美技接殺。接著天使球星楚奧特（Mike Trout）敲三壘滾地球被刺殺，鄧愷威再用86.4英哩的橫掃球三振沙努爾（Nolan Schanuel），完成投球工作。雖然沙努爾9局上擊出三分砲，太空人仍驚險收下勝利。

總計鄧愷威後援2.1局用39球，其中好球有19顆，被敲1安，賞2次三振、丟1次保送，沒有失分。鄧愷威本季初登板就拿勝投，這是他自去年美國時間9月1日之後，再度拿到勝投，同時也是生涯在大聯盟的第3勝。

鄧愷威此戰丟39球中，有16顆橫掃球、製造4次揮空，另外有10顆四縫線速球、7顆伸卡球、4顆變速球、2顆曲球，最快投到95.6英哩（約153.8公里）。

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