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MLB》MVP強打「法官」賈吉連2場開轟 洋基收開季3連勝

2026/03/29 10:56

賈吉（右）。（路透）賈吉（右）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在第5局擊出陽春砲，連2場開轟。洋基牛棚群合計4.2局無失分的好投，幫助條紋軍在客場以3比1擊敗巨人，洋基收下開季3連勝。

洋基打線第3局靠萊斯（Ben Rice）關鍵二壘安打攻進2分。巨人打線前2局都沒得分，這是球隊開季前20局未得分，追平隊史最慘紀錄。

巨人打線第3局靠南韓好手李政厚的二壘安打，以及查普曼（Matt Chapman）的適時安打攻進1分，中斷開季連續20局0得分的低迷狀況。賈吉在第5局敲出左外野陽春砲，這一轟的擊球初速為102.1英哩，飛行距離為383英呎，仰角33度。

巨人隊後面6局卻未能再添分數，全場有9支安打就只拿到1分，苦吞開季3連敗，新賽季前3場就只拿到1分。巨人新任總教練維特洛（Tony Vitello）執教首勝尚未出爐。

洋基先發投手沃倫（Will Warren）主投4.1局失1分無關勝敗，柏德（Jake Bird）1.2局無失分摘本季首勝，終結者貝納（David Bednar）1局無失分收今年第2次救援成功；巨人投手馬利（Tyler Mahle）主投4局失2分，吞本季首敗。

洋基團隊有7安，賈吉全場4支1就是一發陽春砲，吞1次三振，開季前3場共13打數敲2安都是全壘打，打擊率為1成54。

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