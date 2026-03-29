MLB》村上宗隆開季2場都開轟 創白襪隊史首見紀錄！

村上宗隆。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本好手村上宗隆今天擊出陽春砲，開季連2場都開轟，不過白襪全場只拿到這1分，最終在客場以1比6敗給釀酒人，白襪苦吞開季2連敗。

村上宗隆首打席選到保送，第4局村上鎖定釀酒人右投派翠克（Chad Patrick）一顆91.8英哩的四縫線速球，轟出中外野陽春砲。村上宗隆這一轟的擊球初速為102.9英哩（約165.6公里），飛行距離為409英呎，仰角為31度。

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根據白襪隊官網報導，村上宗隆成為前水手日籍球員城島健司之後，第二位在大聯盟生涯前2場都開轟的日本選手。村上也成為白襪隊史第一位生涯前2場出賽都擊出全壘打的選手。

村上宗隆全場3打數1安就是全壘打，選到1次保送、吞1次三振，開季兩場共5打數2安就是全壘打，打擊率為4成。

白襪先發投手柏克（Sean Burke）主投4局失4分3分自責，吞本季首敗；派翠克4.1局失1分無關勝敗，阿許比（Aaron Ashby）1.2局賞4次三振無失分，摘本季首勝。

Munetaka Murakami blasts his second homer in as many games! pic.twitter.com/N7PtDdNF64 — MLB （@MLB） March 29, 2026

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