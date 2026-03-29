MLB》剛遇母親病逝... 勇士D.史密斯轟再見滿貫砲讓他吐心聲

勇士好手D.史密斯擊出再見滿貫砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰皇家，前8局未得分的勇士在9局下大逆轉灌進6分，包含30歲的勇士好手D.史密斯（Dominic Smith）的再見滿貫彈，幫助勇士以6比2氣走皇家。剛遇母親病逝的D.史密斯賽後深有感觸地說，球隊在過去幾週支持他，「這支球隊真的太棒了。」

前8局打完勇士以0比2落後，9局下皇家明星終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）登板，勇士打線靠3安和2次保送攻進2分追平，並攻占滿壘。D.史密斯在滿球數的情況下，掃出右外野再見滿貫砲，幫助勇士收下開季2連勝。

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勇士隊官網指出，根據「Elias Sports Bureau」資料顯示，D.史密斯成為大聯盟第一位加盟球隊初登場，就擊出再見滿貫全壘打的選手。

勇士好手D.史密斯擊出再見滿貫砲。（路透）

《美聯社》報導，D.史密斯的母親在球隊春訓期間生病時，勇士隊給他很大的支持。D.史密斯的母親在去年9月被診斷出罹患癌症，並且在春訓初期一度命危。D.史密斯說，當時母親的病情惡化，他曾離隊超過一週，但因為在爭取球隊名單位置而歸隊，當母親在加州過世時，D.史密斯並不在她的身邊。

「我感到非常幸運，因為他們（勇士隊）給我滿滿的愛與支持，每天都有人關心她的狀況、關心我的心理狀態，那是他們真正在乎的事情。在那一刻，他們在乎的不是棒球。」D.史密斯說道。

D.史密斯說，「我有好幾次忍不住哽咽，現在其實也還在努力忍住落淚。我每天都能感覺到她的存在，我非常想念她，沒有一刻是不想著她的。就像我說的，我真的非常感激，因為這支球隊知道我正在經歷什麼事，所以在過去這幾週，他們真的一直支持我、拉我一把。」

DOMINIC SMITH WALK-OFF GRAND SLAM pic.twitter.com/IQlw0pp5SN — MLB （@MLB） March 29, 2026

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