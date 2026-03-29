MLB》大谷翔平選2保送、壽星史密斯逆轉轟 道奇喜收開季3連勝

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在主場對上響尾蛇，日本巨星大谷翔平全場2支0、獲2次保送，明星捕手史密斯（Will Smith）8局下擊出逆轉兩分砲，最終道奇以3比2逆轉贏球，收下開季3連勝。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）首局被響尾蛇P.史密斯（Pavin Smith）敲適時安失掉1分，第3局響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）敲高飛犧牲打，讓葛拉斯諾再掉1分。葛拉斯諾第4局起沒有再被敲安，第6局讓對手3上3下完成投球工作。葛拉斯諾主投6局失2分、賞6次三振，無關勝敗。

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6局下道奇打線反攻，當家球星佛里曼（Freddie Freeman）擊出帶有1分打點的二壘安打。第8局下，迎接31歲生日的史密斯敲出中外野逆轉兩分砲，這一轟的擊球初速為105.1英哩、飛行距離414英呎，仰角26度，這也是史密斯本季第2轟。

道奇終結者明星E.狄亞茲（Edwin Díaz）第9局登板關門，連續解決3人守住勝利，E.狄亞茲收下本季第2次救援成功。

大谷翔平全場2打數0安、選到2次保送，擊出1次雙殺打，「打者翔平」開季前3場共8打數僅1安，選到4次保送，打擊率為1成25，本季的全壘打和打點、以及盜壘都尚未開張。

道奇右投克萊茵（Will Klein）後援1局無失分收本季首勝，響尾蛇投手莫里洛（Juan Morillo）0.2局失2分吞本季首敗；此外，道奇開季3連戰橫掃響尾蛇，而且這3場比賽都是逆轉勝。

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