MLB》古巴球星羅伯特再見三分砲 終結大都會去年一項悲慘紀錄

大都會羅伯特擊出再見三分砲。 （路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天與海盜隊鏖戰至延長賽，靠古巴外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）在11局下的再見三分砲，終場大都會以4比2逆轉贏球，收下開季2連勝。這是羅伯特自2020年以來的首支再見全壘打。

正規9局打完雙方以0比0進入延長賽，第10局兩隊各拿1分，11局上雷諾斯（Bryan Reynolds）擊出適時安打攻進第2分。但11局下大都會無人出局攻占一、二壘，羅伯特鎖定海盜左投巴科（Hunter Barco）偏低的滑球，轟出左外野再見三分砲，幫助大都會逆轉勝。

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大都會今年1月才透過交易換來28歲的羅伯特。如今羅伯特開季兩戰敲3安，包含今天的再見三分砲，讓他賽後透過翻譯表示，「真的非常特別！能在這裡做到這件事？這兩場比賽真的很特別。」

大都會羅伯特擊出再見三分砲。 （路透）

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）讚賞羅伯特很有天賦，「即使是最後那球，我覺得投手已經執行得很好，是一顆外角低的球，但他還是能把它打出去。以今天的天氣條件，特別是從左外野吹來的風勢，在那樣的情況下還能把球轟出牆外，這說明這傢伙有多特別。」

根據大都會官網報導，大都會去年賽季在8局結束仍落後的情況下，戰績竟是0勝70敗。而在2026年賽季，只用2場比賽，就如門多薩所說，證明這是支不一樣的球隊。

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