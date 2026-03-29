[WEB][即時]​登台10年首度插旗台南！ 斯巴達障礙跑特訓漁光島登場

為迎接4月斯巴達障礙跑台南站，漁光島今天早上舉辦戶外訓練營。民眾齊聚沙地熱血備戰，為賽事提前暖身。（台南市政府提供）

〔記者王捷／台南報導〕斯巴達障礙跑10年來第一次在台南舉辦，將在4月18與19日開戰。為替賽事暖身，主辦單位今天在台南漁光島開設沙灘特訓營。台南市府副秘書長徐健麟遠離冷氣房與全台好手在海風中備戰。

​斯巴達障礙跑今天在漁光島的賽前特訓，寬寬整合行銷與台南市全人教育及兒少發展協會聯手佈置戶外沙地訓練場，這個場地對核心與協調性很高。徐健麟說，平常都在健身房運動，雖然吃滿嘴沙但很好玩，4月比賽的選手，賽後也要留下來一起品嚐台南小吃。在地體育健將也沒缺席，南英商工棒球隊與台南海事風帆隊雙雙參戰。

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​風帆隊教練說，平時很少接觸狂操全身的複合式動作，全國賽前集訓，隊員都練到腿軟喊著快蹲不下去。南英棒球隊的高中選手第一次在沙地訓練，雖然很累，但訓練還能看海景，感覺很熱血。現場還有兒童專屬關卡，小朋友能在沙堆裡翻滾當小勇士，家長希望孩子徹底放電，晚上絕對秒睡。

​斯巴達障礙跑是2007年在美國開始流行，靈感來自古希臘斯巴達人的嚴苛軍事訓練，主打逼人走出舒適圈。台灣的斯巴達障礙跑今年是10週年，第一次選在台南，地點是在歸仁區大武路一段與高發二路周邊，打造揉合城市與野外地景的專屬賽道。推出衝刺賽、超級賽與野獸賽3種難度，報名一上線便掀起搶票潮，台南市政府邀請全國的運動好手一起來參賽。

台南市府副秘書長徐健麟徐健麟（中白衣者），這次在漁光島吃滿嘴沙，但直呼過癮，邀請全國選手來參賽，順便來台南吃美食。（記者王捷攝）

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