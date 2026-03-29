MLB》守護者大物關鍵轟 獨居大聯盟全壘打王、寫史上第3人紀錄

守護者大物德勞特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者24歲大物外野手德勞特（Chase DeLauter）今天在延長賽10局上擊出兩分砲，幫助守護者以6比5險勝水手。德勞特也以4轟獨居大聯盟全壘打王。

此戰9局上打完守護者以3比2領先，9局下守護者終結者史密斯（Cade Smith）失守，被水手隊球星J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出關鍵安打追平，雙方以3比3進入延長賽。

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10局上守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）突襲短打點成內野安打，加上水手隊三壘手多諾文（Brendan Donovan）發生傳球失誤，讓守護者攻進超前1分。接著德勞特擊出左外野兩分砲增添保險分。雖然10局下水手隊萊利（Luke Raley）回敬兩分彈，守護者仍驚險收下勝利。

今年開季才上大聯盟的德勞特，此戰全場5打數1安就是一發兩分砲，吞3次三振，本季出賽3場共14打數敲5安，包含4轟、5打點，其打擊率為3成57，整體攻擊指數（OPS）為0.1571。

根據守護者隊官網指出，德勞特成為大聯盟史上第3位生涯前3場都開轟的選手，前兩人是2019年水手隊的路易斯（Kyle Lewis）、以及2016年當時效力洛磯的史托瑞（Trevor Story，當時連4場開轟）。

I just deleted a post on Chase DeLauter that needed a fact-check. Because it's more than Cleveland!!



He's only the third player in MLB history to homer in his first three games!!



He joins Kyle Lewis （2019） and Trevor Story （2016, four-straight games）. pic.twitter.com/MuBwqD0oN6 — Sean Fitzgerald （@fitzonsportsbsr） March 29, 2026

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