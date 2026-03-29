自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》守護者大物關鍵轟 獨居大聯盟全壘打王、寫史上第3人紀錄

2026/03/29 15:31

守護者大物德勞特。（法新社）守護者大物德勞特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕守護者24歲大物外野手德勞特（Chase DeLauter）今天在延長賽10局上擊出兩分砲，幫助守護者以6比5險勝水手。德勞特也以4轟獨居大聯盟全壘打王。

此戰9局上打完守護者以3比2領先，9局下守護者終結者史密斯（Cade Smith）失守，被水手隊球星J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）擊出關鍵安打追平，雙方以3比3進入延長賽。

10局上守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）突襲短打點成內野安打，加上水手隊三壘手多諾文（Brendan Donovan）發生傳球失誤，讓守護者攻進超前1分。接著德勞特擊出左外野兩分砲增添保險分。雖然10局下水手隊萊利（Luke Raley）回敬兩分彈，守護者仍驚險收下勝利。

今年開季才上大聯盟的德勞特，此戰全場5打數1安就是一發兩分砲，吞3次三振，本季出賽3場共14打數敲5安，包含4轟、5打點，其打擊率為3成57，整體攻擊指數（OPS）為0.1571。

根據守護者隊官網指出，德勞特成為大聯盟史上第3位生涯前3場都開轟的選手，前兩人是2019年水手隊的路易斯（Kyle Lewis）、以及2016年當時效力洛磯的史托瑞（Trevor Story，當時連4場開轟）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中