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中職》陳傑憲blue：「什麼都能做，就是不能比賽」

2026/03/29 14:43

陳傑憲。（記者李惠洲攝）陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅當家球星陳傑憲今出席亞太成棒主球場的開幕戰練球，雖然因骨裂沒列入開季一軍名單，但他其實已能正常跑打守練習，陳傑憲坦言，「我什麼都能做，就是不能比賽。」

陳傑憲在經典賽因觸身球骨裂，他透露回到台灣有檢查，醫生周文毅有說其實影響沒有到很大，「那時候覺得很開心，就是自己好像蠻能夠很快速地回到球場上。」

只是陳傑憲的手指中間仍有一點點尚未沒有完全癒合的地方，「你要接、你要打、你要幹嘛，一切都正常，只是不能夠再撞到，或者再被打到。否則手指會歪掉，或角度還會再怎麼樣。」

陳傑憲以為比賽再小心一點就好，卻在前幾天接到「兩個禮拜後再去檢查」的通知，讓他坦言有點blue（憂鬱），「會覺得，哇！都準備好了，然後又要延2個禮拜，會覺得有點沒目標。我什麼都能做，但我就是不能比賽。對我來說是一種折磨。」

陳傑憲笑說，其實周文毅醫生是偏向不保守的醫生，「但他知道我會很急，反而是叫我保守一點。他還說『跟你講沒效啦，我找你們餅總講』。」即便不能嚐鮮亞太開幕戰，陳傑憲表示，「其實我覺得都註定好的，老天希望你再多休息。」

不過陳傑憲也說，看到很多長期沉寂在二軍的選手，開幕戰都在一軍名單，很替他們開心，也希望他們有好的表現，「等一下還會稍微去跟他們講一下就是說，希望他們不要那麼緊張。」

根據獅隊規劃，陳傑憲有機會在4月的第三週，也就是4/21於亞太主球場對中信兄弟那一場回一軍。

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