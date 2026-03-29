TPBL》與戰神分析師楊致寬共事多年 顏行書不捨：籃球就是他的一切

戰神數據暨影片分析師楊致寬上週五因心肌梗塞驟逝，球界相當不捨。（戰神提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕台北台新戰神數據暨影片分析師楊致寬上週五因心肌梗塞驟逝，消息一出讓球界都相當不捨，雲豹營運長顏行書與楊致寬共事多年，他受訪時也感嘆人生無常，坦言台灣籃壇失去一個默默付出的人才，「他很愛籃球，真的很可惜。」

楊致寬加入戰神前在基層籃球耕耘多年，執教經驗包括台大男籃、松山高中、莊敬高職、輔仁大學等學校，後來曾進入雲豹球團，上賽季加入戰神擔任數據暨影片分析師，戰神本週在主場的賽事也特別繫上黑絲帶悼念。

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顏行書在莊敬高職、輔大以及雲豹時都與楊致寬共事過，他今在對戰新竹攻城獅賽前受訪時表示，日前與戰神一戰賽後致意環節時發現沒有與楊致寬握到手，還特別傳訊息詢問，卻遲遲沒有得到回應，隔天才知道這件令人遺憾的消息。

「他是為了籃球其他都可以不顧的人，籃球就是他的一切，」顏行書回憶，過去常建議楊致寬，雖然籃球很重要，但也要考量現實、經濟面，因此也幫他引薦工作，「我跟他說：『你的經濟要支撐，夢想才能延續。』」

顏行書說，楊致寬大概是自己認識的人中數一數二熱愛籃球的人，為了籃球幾乎到了廢寢忘食的地步，「他愛到可以生活全部時間都投入在籃球相關的事情，還甚至住過輔大的球員休息室，很想要幫助球員，他是那種默默在背後做事、不強出風頭的人，真的很熱愛這項運動。」

顏行書表示，與楊致寬談起籃球總是有聊不完的話題，「不論是NCAA、國內籃球、基層籃球，他都有興趣，他在這個領域相當專業，台灣球界失去了一個默默付出的人。」

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