中職》聯盟唯一未購入PitchCom 洪總坦言不太喜歡

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台鋼雄鷹是目前唯一未購入PitchCom（投捕電子暗號發送器），台鋼總教練洪一中透露，其實球團有詢問需不需要，「但我覺得捕手比暗號是棒球運動教學的一部分，改掉會越來越沒有棒球味。」

今年中職縮短投球計時器秒數，洪總表示沒有特別意見，只要大家都一樣就好，隨後話鋒一轉，「現在6隊只有我們沒有PitchCom？」並以自身經驗表示，「打暗號本來就是棒球運動教學的一種，你看棒球電影每次都有捕手在比暗號的鏡頭，這就是棒球的味道。」

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PitchCom要價不斐，一、二軍每年都租用大約需要近百萬，不過中職5隊都已購入，台鋼球團也有詢問洪總意見，但洪總坦言：「我覺得那個不是棒球該有的東西，我不太喜歡。」

中職新球季新制度上路，最大變革是比照大聯盟採「加大壘包」，壘包由邊長15英吋（38.1公分）的正方型增大至18英吋（45.7公分），壘上有人時投手面對同一打席最多只能牽制或退板2次，原規則為3次。

此外，投球計時規定進一步縮減，去年投手分別在壘上無人、有人時，須在20秒、25秒內啟動投球動作，今年改為18秒、23秒。無論野手或教練暫停一律都改成40秒，野手暫停以主審宣告後、教練暫停以進入場內開始計時，只有在教練暫停期間，球團工作人員才能遞送毛巾給場上選手。

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