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日職》林安可生涯首長打、首打點出爐 宋家豪連兩天登板無失分

2026/03/29 15:53

林安可。（取自西武X）林安可。（取自西武X）

〔體育中心／綜合報導〕日職今天共有2位旅日球員出賽，本季加盟西武獅展開旅日生涯的台灣重砲林安可，連續兩場敲安，擊出生涯首支長打，更進帳首打點；樂天台灣投手宋家豪連續2天出賽，主投1局無失分。

28歲的林安可昨天對戰羅德敲出日職生涯首安出爐，今天繼續擔任第4棒指定打擊，首打席遭到羅德左投小島和哉145公里速球砸中，獲得觸身球保送形成滿壘，下一棒外崎修汰適時敲出中外野高飛犧牲打，幫助西武先馳得點。

林安可3局上第二打席擊出二壘滾地球遭接殺，第5局在一三壘有人、1出局時，敲出游擊滾地球送回第2分，日職生涯首打點開張。林安可第7局吞下三振，9局上棒打羅德終結者益田直也，敲出右外野二壘安打，生涯首支長打出爐，擊球初速高達176.4公里。源田壯亮擊出帶有2分打點的清壘安打，西武終場以4：0完封羅德。林安可全場4打數1安打，獲得1次保送，進帳1分打點，賽後打擊率維持0.250。

西武先發投手平良海馬此役一夫當關，完投9局用119球，被敲5支安打無失分，投出5次三振，另有3次保送，平良也收下本季首勝及生涯首場完投完封勝。

另外，樂天與歐力士的賽事，台灣投手宋家豪連續2天出賽，在5局下登板，雖然一上來就被西川龍馬敲出安打，但他很快就回穩，讓太田椋擊出二壘滾地球形成雙殺打，對中川圭太投出四壞球保送，三振掉森友哉結束該局完成任務。

宋家豪中繼1局用23球，被敲出1支安打無失分，另有1次保送，最快球速達148公里。樂天終場以4：5不敵歐力士，苦吞2連敗。

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