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棒球》逾2.3萬滿席！亞太成棒主球場中職首戰 獅迷賴清德現身

2026/03/29 15:41

超級獅迷賴清德總統現身亞太成棒主球場中職首戰。（記者王姝琇攝）超級獅迷賴清德總統現身亞太成棒主球場中職首戰。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕統一獅新主場亞太成棒主球場今天正式迎來中華職棒首戰，統一獅迎戰台鋼雄鷹，可販售席2萬3500席，開出「滿席」紅盤，創下台灣戶外球場最高紀錄，「超大咖獅迷」總統賴清德蒞臨觀戰，為這場賽事增添話題。

亞太國際棒球訓練中心是賴清德時任台南市長時啟動規劃，歷經多年建設與推動，如今迎來中職首戰別具意義，該球場為目前全國最大戶外棒球場，可容納2.5萬席，經盤點可售席2萬3500席，由統一獅進駐作為職棒賽事及訓練的據點。賴清德下午抵達亞太成棒主球場，分別前往兩支球隊休息室為選手加油打氣。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌也抵達球場觀戰。

蔡其昌說，亞太棒球場是台南球迷相當期待的，感謝台南市政府的努力，統一球團也很用心經營場地及周邊整體環境，期待市府與球團更加緊密合作，對台南在地、台灣推動棒球都是雙贏；賴清德是愛棒球的總統，他時任台南市長時投入設計規劃，才會有今天的結果，謝謝這位台灣棒球的最大咖球迷，也謝謝所有球迷們的支持，「台鋼也說今天是不會屈服的！」

許多球迷為了限量紀念品一大早搶排隊，包括「首戰紀念票卡」與「限定猛獅AAOA球衣」，另在外野區設置「萊恩酷亞太主場店」，並規劃超過30攤美食市集。賽後更邀請台南出身的金曲歌王盧廣仲現場開唱，球團安排往返永康車站接駁車。

亞太成棒主球場中職首戰，統一獅開幕戰備受矚目。（記者王姝琇攝）亞太成棒主球場中職首戰，統一獅開幕戰備受矚目。（記者王姝琇攝）

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