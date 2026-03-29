NBA》馬克西傷癒三巨頭再合體 七六人逆轉斬斷黃蜂5連勝

馬克西。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬克西（Tyrese Maxey）傷癒歸隊，與恩比德（ Joel Embiid）、P.喬治（ Paul George ）重組「三巨頭」，七六人克服第3節最多15分落後，最終118：114逆轉踢館2連勝，也斬斷黃蜂5連勝。

「感覺還不錯，我需要繼續打球提升狀態。」當家中鋒恩比德一柱擎天，包辦29分、6籃板，「我們必須贏下每場比賽，最終排名是第5或者第10都無所謂，贏球才是關鍵。」35歲射手P.喬治揮別遭聯盟禁賽25場陰霾，回歸第2戰貢獻26分、13籃板、4抄截，包括最後1分04秒投進致勝三分彈。

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至於3月初手指肌腱受傷的後衛馬克西，重返賽場也有26分、8助攻和7籃板的全能演出，暌違多時「三巨頭」再度合體，火力全開狂轟81分，幫助七六人近5戰搶下4勝，目前戰績41勝33負，僅落後東部第6的老鷹半場勝差，還有機會拉尾盤直接進軍季後賽。

七六人自1月底以來首度「三巨頭」同時上陣，馬克西第2節拿到13分，第4節初更秀出精彩扣籃，獲得隊友們高聲喝彩，「一開始我順其自然，後來大家都說：『我們知道你剛回來，來吧，打起來！』我就回應：『沒問題！』」

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